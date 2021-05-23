كوريا الجنوبية تسجل 585 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وكالة مكافحة الأمراض والوقاية منها في كوريا الجنوبية، اليوم الأحد، تسجيل 585 إصابة جديدة بكوفيد-19 خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الاصابات في البلاد إلى 135 ألفا و 929 حالة.



وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن البلاد شهدت 5 حالات وفاة إضافية بالمرض، ما يرفع إجمالي الوفيات إلى 1931.



كما تعافي من المرض 849 شخصا خلال نفس الفترة ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 125 ألفا و881 حالة.



وتم تطعيم 4933 شخصا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية لترتفع حصيلة من تلقوا جرعتهم الأولى من التطعيم منذ أن بدأت البلاد برنامج التطعيم في 26 فبراير الماضي إلى 79 .3 مليون شخص، وهو ما يمثل 4 .7 % من تعداد سكان البلاد.

إصابات كورونا حول العالم

أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 167.31 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى ثلاثة ملايين و584943.

كما أظهرت بيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء، عن إعطاء 1.61 مليار جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في أنحاء العالم حتى السبت..

ويقدر أحدث معدل للتطعيم في العالم بنحو 27.6 مليون جرعة في اليوم الواحد، على أساس البيانات المعلنة يوميا، وعلى مدار متوسط 7 أيام.

وبلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في أنحاء العالم 2ر166 مليون حالة، وعدد الوفيات 44ر3 مليون.

ترتيب تصدر الدول بإصابات كورونا حول العالم

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا وإندونيسيا والمكسيك وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

وأودت جائحة «كوفيد- 19» في منطقة أميركا اللاتينية والبحر الكاريبي بأكثر من مليون شخص منذ بدأ فيروس كورونا بالانتشار في العالم قبل عام ونصف العام، في وقت اقترح صندوق النقد الدولي خطة مساعدة بقيمة 50 مليار دولار لتعزيز حملات التلقيح ووقف تفشي الوباء.



كورونا حول العالم

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.