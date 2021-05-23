وفاة استشارى الباطنة بمستشفى حميات زفتى متأثرًا بإصابته بكورونا

توفي الدكتور الجيوشي عبد الغني، استشاري الحميات والباطنة، بمستشفى حميات زفتى المخصص للعزل، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا.

وكان الفقيد الراحل قد ظهرت عليه أعراض الإصابة بالفيروس مؤخرًا متمثلة فى ارتفاع درجات الحرارة وضيق فى التنفس وعطس وسعال وأجريت له الفحوصات الطبية، وأخذت منه عينة وجاءت النتيجة إيجابية، وخضع للعلاج داخل العناية المركزة بمستشفى صدر المحلة المخصص للعزل، بعدما تدهورت حالته الصحية عقب العزل المنزلي، والذي نقل بعدها للعزل بمستشفى حميات زفتي، ثم العناية المركزة بالمحلة.

والفقيد كان نائب مدير مستشفى حميات زفتى، ثم أحيل للمعاش نهاية العام الماضي، وعاد وتعاقد لمدة سنتين مع نفس المستشفى الذي كان يعمل به ليعود كاستشاري.

ومن المنتظر أن يؤدي زملاء الدكتور الجيوشي فتحي أمين عبد الغني، صلاة الجنازة عليه بمستشفى صدر المحلة، عقب اتخاذ الإجراءات اللازمة، وبعدها سيتم نقل جثمانه إلى قريته كفر شبرا قلوج التابعة لمركز زفتى، بمحافظة الغربية.

وكان الدكتور وحيد صبري نصيف، استشاري الأطفال بحميات طنطا سابقا واستشارى الأطفال بالمستشفى الأمريكي، قد توفي إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد وجرى دفنه بمقابر العائلة.

من جانبها نعت نقابة الأطباء بالغربية، فى بيان لها، الفقيد بواسع رحمته وأن يتقبله الله قبولًا حسنًا ويسكنه فسيح جناته ويلهم أسرته الصبر والسلوان.

كما توفي الدكتور عبده عبده المناوي استشاري طب الأطفال بمستشفى المنشاوي العام إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد وتم دفنه بمقابر العائلة بسيجر بطنطا.