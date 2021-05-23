بعد أزمة إلهام شاهين ويسرا.. حسن الرداد يوجه رسالة للفنانين

حالة من الغضب العارم سيطرت على جميع محبي النجم الكبير الراحل سمير غانم، وذلك بعد انتشار صور لحضور بعض النجوم، وعلى رأسهم يسرا وإلهام شاهين، حفل زفاف في نفس يوم جنازة الراحل، والذي وافته المنية الخميس الماضي بعد صراع مع المرض داخل أحد المستشفيات.

وظهر العديد من الصور والفيديوهات لعدد كبير من الفنانين أثناء حضورهم زفاف ابنة أحد رجال الأعمال في مدينة الجونة بالغردقة، الأمر الذي جعل منصات التواصل الاجتماعي تلقي اللوم عليهم بالرغم من حضور البعض جنازة النجم الكبير.

وفي أول تصريح للفنان حسن الرداد زوج إيمي سمير غانم، على حضور النجوم أفراح بعد ساعات من دفن "سمورة"، نشر من خلال خاصية "الاستوري" على حسابه بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة للفنانة هالة صدقي التي كشفت أنها اعتذرت عن حضور حفل زفاف، بعد وفاة سمير غانم، كما نشر صورة أخرى من تدوينة كتبها المنتج هشام جمال كشف فيها أن الفنان محمد حماقي أرجع عربون حفل زفاف كان من المفترض أن يحييه في نفس الليلة ورفض حضور الحفل.

واكتفى "الرداد" بوضع التعليق بإيموجي بيدين متلاصقتين وهي دلالة على الشكر.

ومن جانبه، رد السيناريست تامر حبيب على الهجوم الذي طاله بعد حضوره حفل الزفاف من خلال منشور على حسابه بـ"فيسبوك" قائلاً: "طيب، أنا فعلًا حزين وموجوع على وفاة الأستاذ سمير غانم، وللأسف مقدرتش أروح الجنازة والدفنة لأني في الجونة وحصلت ظروف تمنعني أسافر الصبح وأرجع بالليل علشان أروح الفرح، وللحق الفرح كان جميل وطاقته كانت حلوة، فرقصت وغنيت مع عمرو دياب واتصورت مع أصحابي.. حد عايز حاجة ؟".

كما خرجت أيضًا الفنانة إلهام شاهين في تصريحات إعلامية، لتوضيح ملابسات انتشار صور لها ضمن حفل الزفاف على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي أكدت أنها حضرت حفل الزفاف قبل وفاة سمير غانم بيوم وأنها كانت هناك مع بعض من أصدقائها وعندما علمت بوفاة نجم الكوميديا سمير غانم غادرت للقاهرة لتؤدي واجب العزاء لأبنائه.