أمينة خليل توضح حقيقة صلة القرابة مع حورية فرغلى

علقت الفنانة أمينة خليل، على التصريحات المتداولة للممثلة حورية فرغلي، التي تحدثت خلالها عن صلة القرابة التي تجمعهما في برنامج "واحد من الناس" الذي يقدمه الإعلامي عمرو الليثي، وأنها تفاجئت بعدم السؤال عنها في مرضها وأثناء إجراء العملية الخاصة بأنفها.



وقالت "خليل"، في بيان صادر عنها، أن العناوين المتداولة عن هذا الموضوع غير دقيقة، فهما ليستا أبناء خالة، ولكن هناك علاقة عائلية بعيدة تربط جدتها ووالدة حورية، مؤكدة أنه لا يوجد أي تواصل بينهما قبل دخول الفن أو بعده.

وكانت حورية فرغلي قالت في "واحد من الناس" في حلقة السبت 21 مايو: "مامتها تبقى بنت خالة مامتي، وهي مكلمتنيش خالص معرفش له. هو أصلا إحنا مش قريبين والعلاقة غريبة. الحقيقة هي مفكرتش حتى تسأل عليا، ولا جالي منها ماسج، ولا مامتها كلمت مامتي مثلا تسألها عني".

وردا على سؤال "في مشاكل بينكما؟" قالت: "لأ مفيش مشاكل بس أنا معرفهاش كويس، لأني طول عمري كنت عايشة بره، وعرفتها لما جيت مصر وكبرت، وأنا أصلا في التمثيل قبلها، وكنت فرحانة أنها موجودة، بس كان دايمًا أشوفها في الكوافير مثلا كان بيبقى في برود في التعامل".



وتابعت: "كل الناس اللى كانت بجواري تخلت عني وتليفوني أصبح لا يرن، وتخلى عني كل الأصدقاء".

وكشفت الفنانة حورية فرغلي، خلال اللقاء عن قائمة مشاهير لا يعرفونها ولم يشاركوها في عمل فني لكن اتصلوا بها وهم شريف منير وإيمان الحصري ونبيلة عبيد.



جدير بالذكر أن حورية فرغلى خضعت لعدة عمليات جراحية فى أنفها فى أحد المستشفيات بالولايات المتحدة الأمريكية، فى محاولة إعادتها لشكلها الطبيعى بعد معاناتها الكبيرة لسنوات؛ بسبب أخطاء طبية من بعض الأطباء، وظهرت النجمة حورية فرغلى بعد الانتهاء من العمليات التى أجرتها بأنفها بحالة جيدة ورسمت الابتسامة على وجهها بعد نجاح هذه العمليات.