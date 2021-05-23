الأحد 23 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

خفر السواحل الليبى يوقف 261 مهاجرًا غير شرعى

المهاجرين
المهاجرين

أوقفت وحدات من خفر السواحل الليبي 261 مهاجرًا غير شرعي من جنسيات مختلفة، قبالة شواطئ العاصمة طرابلس.

وأفاد الناطق الرسمي باسم أركان خفر السواحل الليبي، أن المجموعة المهاجرة كانت على متن زورق مطاطي وسط البحر، وهم في طريقهم لاجتياز الحدود البحرية الليبية خلسة باتجاه الشواطئ الأوروبية، مشيراً إلى أنه جرى اتخاذ الإجراءات لترحيل المهاجرين إلى بلدانهم.

وفي وقت سابق، أعلنت منظمة الهجرة الدولية التابعة للأمم المتحدة أن خفر السواحل الليبي اعترض ما لا يقل عن 480 مهاجرا قبالة الساحل خلال الـ48 ساعة الماضية.

وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، أشارت المنظمة إلى أن الذين تم اعتراضهم هم بين 4500 شخص أعيدوا إلى ليبيا هذا العام بعد محاولتهم القيام برحلات خطيرة لعبور المتوسط إلى أوروبا.

من جهة أخرى، أعربت المنظمة عن اعتراضها على أسلوب التعامل مع المهاجرين في ليبيا، وقالت: "نؤكد أن ليبيا ليست ميناء آمنا".

وفي نفس السياق،  قالت صحيفة إيطالية، عن مفوضة الشئون الداخلية بالاتحاد الأوروبي قولها إن المفوضية الأوروبية على اتصال مع دول الاتحاد لوضع نظام لإعادة توزيع المهاجرين الواصلين إلى إيطاليا خلال فصل الصيف.
وقالت المفوضة يلفا جوهانسون لصحيفة لا ريبوبليكا الإيطالية اليومية: "أنا على اتصال مع الحكومات لوضع شبكة من المعونة الطوعية، من إعادة التوزيع طوعًا، بما يساعد إيطاليا طوال شهور الصيف إلى حين إقرار إصلاحات الاتحاد الأوروبي".

وأضافت: "أيضا أنها مستعدة للتواصل مع ليبيا من أجل التوصل لاتفاق جديد يتعلق بالهجرة، وأنها على يقين من حدوث ذلك قبل الانتخابات المقررة في البلاد في ديسمبر"، وعبّرت عن أملها في التوصل لاتفاق عالمي مع تونس بحلول نهاية 2021.

السواحل الليبي غير شرعى متن زورق

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