لشحن هاتفه.. مواطن يتسبب فى فساد 1000 جرعة لقاح كورونا

أعلنت سلطات قرغيزستان أن مصحة عمومية بالعاصمة بيشكك تخلصت من نحو 1000 جرعة من لقاح "سبوتنيك V" المضاد لكورونا فسدت لأن أحدهم فصل الكهرباء عن المبرد لشحن هاتفه.

وذكرت السلطات القرغيزية أن الجرعات الفاسدة كانت ضمن شحنة مكونة من 20 ألف جرعة، أرسلتها روسيا كمساعدة إنسانية للبلاد.

وفي التفاصيل، ذكر موقع "باري ماتش" أن الحادثة وقعت في البلاد خلال شهر أبريل الماضي، لكن وزير الصحة عليم قادر بيشينالييف لم يعلن عنها إلا هذا الأسبوع، وهو ما تسبب في تعرضه لانتقادات حادة من مواطنيه.

وقال بيشينالييف للصحفيين: "إذا كان علينا معاقبة أحد العاملين أو عاملة تنظيف أو شخص آخر مسؤول عن الخطأ، فعلى المصحة أن تتكفل بالتعويض المادي".

ويعيش هذا البلد الذي لا يتجاوز عدد سكانه 6.5 مليون نسمة موجة ثالثة من تفشي كورونا، إذ امتلأت المستشفيات بالمصابين الذين فاق عددهم الجمعة الـ 100 ألف، مع تسجيل 1735 حالة وفاة.

وبلغ عدد الملقحين منذ بداية الحملة في مارس الماضي 50 ألفا، حسب الأرقام الرسمية.

إصابات كورونا حول العالم

أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 167.31 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى ثلاثة ملايين و584943.

كما أظهرت بيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء، عن إعطاء 1.61 مليار جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في أنحاء العالم..

ويقدر أحدث معدل للتطعيم في العالم بنحو 27.6 مليون جرعة في اليوم الواحد، على أساس البيانات المعلنة يوميا، وعلى مدار متوسط 7 أيام.

وبلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في أنحاء العالم 2ر166 مليون حالة، وعدد الوفيات 44ر3 مليون.

ترتيب تصدر الدول بإصابات كورونا حول العالم

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا وإندونيسيا والمكسيك وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

