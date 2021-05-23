هل تؤثر لقاحات كورونا على القلب؟

أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" بأن المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها تدرس تقارير تفيد بأن عددا من المراهقين والشباب الذين تم تطعيمهم ضد كورونا باللقاحات المختلفة قد عانوا من مشاكل بالقلب.

وأشارت الصحيفة إلى أن بيان "مجموعة سلامة اللقاحات" التابعة للمراكز لم يكن واضحا في التفاصيل، حيث اكتفى بالقول إن هناك حالات "قليلة نسبيا" (تعاني من مشاكل في القلب) وقد تكون غير مرتبطة بالتطعيم.

وأشارت إلى أن "هذه الحالات تعاني من مشكلة التهاب عضلة القلب، ويمكن أن تحدث بعد عدوى معينة".

ولفتت إلى أن "مراجعة المراكز للتقارير لا تزال في المراحل المبكرة، ولم تحدد بعد ما إذا كان هناك أي دليل على أن اللقاحات تسببت في الإصابة بأمراض القلب".

إصابات كورونا حول العالم

أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 167.31 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى ثلاثة ملايين و584943.

كما أظهرت بيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء، عن إعطاء 1.61 مليار جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في أنحاء العالم..

ويقدر أحدث معدل للتطعيم في العالم بنحو 27.6 مليون جرعة في اليوم الواحد، على أساس البيانات المعلنة يوميا، وعلى مدار متوسط 7 أيام.

وبلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في أنحاء العالم 2ر166 مليون حالة، وعدد الوفيات 44ر3 مليون.

ترتيب تصدر الدول بإصابات كورونا حول العالم

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا وإندونيسيا والمكسيك وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

وأودت جائحة «كوفيد- 19» في منطقة أميركا اللاتينية والبحر الكاريبي بأكثر من مليون شخص منذ بدأ فيروس كورونا بالانتشار في العالم قبل عام ونصف العام، في وقت اقترح صندوق النقد الدولي خطة مساعدة بقيمة 50 مليار دولار لتعزيز حملات التلقيح ووقف تفشي الوباء.