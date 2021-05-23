الأحد 23 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

تكثيف اختبارات كورونا غرب لندن بعد رصد إصابات بالسلالة الهندية

كورونا في لندن
كورونا في لندن

تشهد أجزاء من منطقة غرب لندن زيادة في اختبارات الكشف عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد-19) وذلك بعد اكتشاف حالات مصابة بالسلالة الهندية من الفيروس.

وذكرت وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية أنه سيطلب من الأشخاص المقيمين أو العاملين في أحياء هارو وإيلنج وهيلينجدون وبرنت الخضوع لتحليل "بي سي آر" ( أو تحليل تفاعل إنزيمات البولميريز المتسلسل) حتى لو لم تظهر عليهم أي أعراض.

وقالت الوزارة إن السلطات المحلية "ستحدد قريبًا" المواقع التي سيتم فيها تقديم اختبارات إضافية داخل تلك الأحياء.

وأضافت الوزارة أنه تم إبلاغ أولئك الذين ثبتت إصابتهم بالسلالة الهندية من الفيروس بعزل أنفسهم وأنه يجري تحديد المخالطين لهم.

وقال رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، إنه لا يزال واثقا في أن الإغلاق العام بإنجلترا سينتهي في 21 يونيو كما هو مقرر، على الرغم من الارتفاع السريع لحالات الإصابة بسلالة تم رصدها أولا في الهند.

وسجلت السلطات إصابة 3424 حالة بالسلالة الهندية "بي2.617.1" في بريطانيا، مرتفعة من 1313 حالة الأسبوع الماضي.

ووفقا لوكالة بلومبرج للأنباء، قال مكتب الإحصاء الوطني البريطاني، الجمعة، إن "هناك مؤشرات أولية لزيادة محتملة" لحالات الإصابة بفيروس كورونا في إنجلترا في الأسبوع المنتهي في 15 مايو.

لكن المعدلات لا تزال متدنية، حيث تشير التقديرات إلى وجود حالة إصابة لكل 1100 شخص، مرتفعة من حالة إصابة لكل 1340 شخصا في الأسبوع السابق عليه.

وأعلنت هيئة الصحة في إنجلترا أيضا في وقت متأخر من يوم أمس الخميس أنها تجري تحقيقا بشأن سلالة منفصلة ذات "مظهر تحور غير عادي"، حيث تم تسجيل 49 حالة إصابة بها حتى الآن.

وأثار ذلك مخاوف من أن خطط إعادة الفتح ببريطانيا قد تصبح محل شك، غير أن جونسون قال اليوم الجمعة إنه "حتى اللحظة الراهنة، لا أرى أي شيء يجعلني أفكر أنه يتعين علينا أن نحيد عن خريطة الطريق".

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