أبوظبى تعفى دور النشر من رسوم الأجنحة فى معرض الكتاب

أعفت دائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي جميع دور النشر المشاركة في الدورة الثلاثين من معرض أبوظبي الدولي للكتاب من رسوم الأجنحة.

وقال محمد المبارك، رئيس الدائرة للصحفيين، إن هذه المبادرة تهدف لدعم صناعة النشر خصوصا في ظل ما تشهده حركة النشر من تحديات جراء جائحة كورونا.

وأضاف المبارك: "المعرض يعد أحد أهم مبادراتنا التي تعنى بقطاع النشر بما يتماشى مع استراتيجيتنا لتعزيز مكانة أبوظبي باعتبارها مركزا عالميا للحوار بين الثقافات والتبادل المعرفي".

وتنطلق فعاليات المعرض غدا الأحد بمشاركة أكثر من 889 عارضا حضوريا وافتراضيا من بينهم ما يزيد على 662 عارضا دوليا و227 عارضا محليا من أكثر من 46 دولة من مختلف أنحاء العالم.

وتابع المبارك قائلا: "نعمل مع دور النشر التي أدت مساهماتها القيمة إلى تعزيز قطاع الثقافة ووضع العاصمة أبوظبي على الخارطة الثقافية العالمية".

من جهته قال سعود الحوسني، وكيل الدائرة: "تسهم هذه المبادرة في تخفيف الأعباء التي تتحملها دور النشر في ظل الظروف الحالية وذلك إيمانا بدور قطاع النشر الفاعل الحقيقي في بناء أجيال مثقفة مهتمة بالقراءة ومتطلعة إلى العلم والمعرفة، وهذا الدعم سيزيد من عطاء دور النشر وإصداراتها، وتمكننا من الاستمرار في ترسيخ مكانة أبوظبي كوجهة ثقافية للناشرين والكتاب".

