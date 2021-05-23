لسوء الطقس.. مصرع 16 شخصًا فى سباق جبلى بالصين

لقي 16 شخصًا - على الأقلّ - مصرعهم ولا يزال خمسة أشخاص آخرين في عداد المفقودين في شمال غرب الصين بسبب موجة طقس سيّء اجتاحت عدّائين كانوا يشاركون في سباق جبلي يمتدّ لمسافة 100 كلم، كما أفادت وكالة "شينخوا" الرسمية للأنباء صباح الأحد.

وقالت "شينخوا" إنّ "الطقس السيّئ ضرب المنطقة خلال السباق الذي أقيم في غابة حجر النهر الأصفر قرب مدينة بايين بمقاطعة غانسو في شمال غرب البلاد"، مشيرة إلى أنّ السباق أُوقف على الإثر.

وأضافت أنّه "حتى الساعة الثالثة من فجر الأحد تمّ العثور على 16 شخصاً أمواتاً، وعمليات الإنقاذ تتواصل للعثور على خمسة أشخاص لا يزالون مفقودين".

من جهتها أوردت "صحيفة الشعب اليومية" الحكومية حصيلة ضحايا مختلفة قليلاً إذ بلغت 15 وفاة وستّة مفقودين.

وقالت الصحيفة في تغريدة على تويتر إنّه تمّ "إجلاء 151 عدّاءً بسلام" تحت "الأمطار الغزيرة".

وتقع غانسو، وهي إحدى أفقر مناطق الصين، على حدود منغوليا من الشمال وشينجيانغ من الغرب.

وتشتهر "غابة حجر النهر الأصفر" بتضاريسها الجبلية الوعرة ومناظرها الخلابة إذ إنّها تتميّز بصواعد ونوازل حجرية وتعتبر موقعاً مفضّلاً لتصوير العديد من البرامج التلفزيونية والأفلام الصينية، وفقاً لصحيفة "تشاينا ديلي".

وبحسب الصحيفة فإنّ العلماء يعتقدون أنّ التكوينات الصخرية في هذه المنطقة تعود إلى أربعة مليارات سنة.