الأحد 23 مايو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

رفع 215 طن قمامة ومخلفات في كفر الزيات بالغربية

القمامة في محافظ
القمامة في محافظ الغربية

قال محمد صلاح فرحات رئيس مركز ومدينة كفرالزيات، بمحافظة الغربية، إنه تم رفع نحو 215 طن قمامة ومخلفات وتراكمات أتربة من الشوارع والطرق الفرعية على مستوى المركز والمدينة، وذلك خلال 24 ساعة.

وأشار رئيس مدينة كفرالزيات، إلى أن الحملة استهدفت رفع كفاءة مستوى النظافة بالمدينة والقرى متمثلة فى الطرق الفرعية والشوارع، وتمهيدها وتسويتها لتسهيل حركة سير المواطنين والسيارات، وصيانة أعمدة وكشافات الإنارة العامة.

من جانبه، شدّد الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، على استمرار حملات النظافة، ورفع تراكمات الرمال، ومخلفات المبانى، بالمراكز والمدن، لتحسين البيئة، ورفع مستوى النظافة، وتوفير بيئة صحية للمواطنين.

 

وفي إطار متصل، قال هانى مصطفى رئيس مدينة قطور بمحافظة الغربية، إنه تم رفع 95  طن قمامة وتراكمات مخلفات من القرى، وذلك خلال 24 ساعة، وأوضح أن الحملات استهدفت رفع كفاءة مستوى النظافة بقرى المركز، وتمهيد الطرق وتسويتها لتسهيل حركة سير المواطنين والسيارات، وصيانة أعمدة وكشافات الإنارة العامة، من جانبه شدّد طارق رحمى، محافظ الغربية، على استمرار حملات النظافة، ورفع تراكمات الرمال، ومخلفات المبانى، بالمراكز والمدن، لتحسين البيئة وتوفير بيئة صحية للمواطنين.

وأكد «رحمي»، على ضرورة التصدى لظاهرة النباشين بالشوارع بكل قوة ومنع أعمالهم التى تسيء للمظهر العام، وكذلك قيام عمال النظافة برفع أى تراكمات قمامة أولاً بأول على مدى الساعة، مشيرا الى أنه تم وضع مخطط لتقسيم شوارع الأحياء لرفع مستوى النظافة بها، مطالبا المواطنين بضرورة التعاون فى الحرص على النظافة العامة بوضع القمامة فى الصناديق والأماكن المخصصة لذلك، وفى الأوقات المحددة، فى إطار اهتمام محافظ الغربية بالارتقاء بمنظومة النظافة بمدينة المحلة تابعت رئاسة مركز ومدينة المحلة أعمال التطوير والإصلاح بمصنع تدوير القمامة بطريق (المحله / الجابريه) الذى قد شهد العديد من أعمال الإصلاح و التطوير. 

و خلال هذه الأعمال تم صيانة كافة المكابس سواء الحديد أو البلاستيك و تغيير السيور بالكامل الخاصة بمفروزات التدوير و تركيب مواتير حركة جديدة وعمل جدار فاصل لقواديس التغذية مع صيانة غرف المفروزات والمرفوضات و«RDF» لخطي التشغيل سواء الغربال الخشن أو الخط الذي يتم تجديده مع صب أرضيات الغرف و تركيب مواتير مكبس المفروزات و استبدال خط المرفوضات المتهالك .

كما تم تغيير اسقف هناجر الخطوط مع صيانة الخط القديم و تم رفع كميات كبيرة من التراكمات بساحة المصنع وحول خطوط التشغيل بالإضافة إلى الأعمال الإنشائية للسور المحيط بالمصنع التى أوشكت على الانتهاء.

حملات نظافة مخلفات السيارات محافظة الغربية الشوارع حملات النظافة كفرالزيات استهدفت الرمال الإنارة العامة خلال 24 ساعة رئيس مدينة تهدف كشافات الإنارة قمامه ومخلفات تراكمات مخلفات وتراكمات تحسين البيئة وتراكمات الفرعية خلال 24

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