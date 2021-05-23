دراسة: إنزيمات الجلد تعمل على حمايته عن طريق تجاهل الميكروبات

يتعرض جسم الإنسان باستمرار للعديد من العوامل البيئية من الفيروسات إلى البكتيريا إلى الفطريات، لكن معظم هذه الكائنات الميكروبية تثير القليل من الاستجابة أو لا تستجيب على الإطلاق من جلدنا، وهو المسئول عن المراقبة والحماية من الأخطار الخارجية.

وحتى الآن، لم يكن الباحثون متأكدين تمامًا من كيفية حدوث ذلك - ولماذا لم يتم تنبيه بشرتنا والتهابها باستمرار، وفى الدراسة الحالية، قام الباحثون فى كلية الطب جامعة "كاليفورنيا"، بالتعاون مع باحثى جامعة "سان دييجو" فى الولايات المتحدة "بتحديد ووصف إنزيمين مسؤولين عن حماية بشرتنا وصحة أجسامنا بشكل عام من عدد لا يحصى من المتطفلين الميكروبيين المحتملين.. هذه الإنزيمات، التي تسمى هيستون ديسيتيلاسز (HDACs)، تمنع استجابة الجسم الالتهابية في الجلد.

وقال الدكتور "ريتشارد جالو"، أستاذ الأمراض الجلدية والتناسلية: "لقد اكتشفنا سبب تحمّلنا لميكروبات معينة تعيش على جلدنا، في حين أن البكتيريا نفسها قد تجعلنا مرضى للغاية إذا تعرضنا لها في مكان آخر من الجسم".

وأضافت: "حددنا، فى بحثنا، الإنزيمات التي تعمل على كروموسوم خلايا الجلد المحددة التي توفر التحمل المناعي للجلد .. بدون أن تخبر هذه الإنزيمات خلايانا بتجاهل بكتيريا معينة ، سيكون لدينا طفح جلدي مستمر على جلدنا".

وقال الباحثون إن الآلية المحتملة لكيفية تفاعل البيئة وتغيير وظيفة الخلية هي من خلال التحكم اللاجيني للتعبير الجين.. داخل خلايا الجلد، حيث تسمح البروتينات المسماة المستقبلات الشبيهة بالحصيلة (TLRs) للخلايا بإستشعار محيطها والمخاطر المحتملة .

فى معظم الأعضاء، تعمل المستقبلات الشبيهة بالحصيلة (TLRs) ، كنظام تحذير يؤدي إلى استجابة التهابية للتهديدات .. ولكن في خلايا الجلد ، يعمل إنزيما "HDAC " المحدد ،" HDAC8 " و" HDAC9 "، على تثبيط الإستجابة الالتهابية.

وقال "جورج سين"، أستاذ طب الأمراض الجلدية و الطب الخلوى والجزيئى :" هذه واحدة من أولى العروض لكيفية تفاعل الميكروبيوم مع العوامل اللاجينية في الجلد وتعديل سلوك الجلد من خلال الإستجابة الالتهابية ".

وأضاف: "مهما كانت البيئة التي نواجهها يمكن أن تغير استجابة الشخص المحددة لها .. نظرًا لأن هذا التغيير اللاجيني قابل للعكس، على عكس التغييرات في حمضنا النووي، يمكننا التحكم في الاستجابة الالتهابية للجلد من خلال استهداف هذه الإنزيمات".

وتم إجراء البحث في البداية على نماذج الفئران التي تم فيها خلع " HDAC8 " و "HDAC9 " وراثيًا .. ونتيجة لذلك، لم يستطع جلد الفئران تحمل التعرض الميكروبي أو الفيروسي ، مما أدى إلى زيادة رد الفعل المناعي. ثم أعاد الفريق إنتاج النتائج مع الخلايا البشرية في طبق الزرع .

وقال الباحثون إن العمل يمكن أن يغير كيفية علاج الأطباء لأنواع معينة من التهاب الجلد أو غيرها من الأمراض الجلدية.

وقال "جالو: "هذه طريقة جديدة تمامًا للتفكير في تنظيم مناعة الجلد".. "من خلال التعديلات في نشاط " HDAC " ، قدمنا طريقة ممكنة لاستكشاف وتهدئة الالتهابات غير الضرورية من خلال العمل مع خلايا الجلد نفسها. في المستقبل ، يمكن للأدوية المصممة لتشغيل هذه الإنزيمات أو إيقاف تشغيلها أن تساعد في علاج الأمراض الجلدية كبديل مضادات حيوية".