اليونان: 37 حالة وفاة وألف و505 إصابات بكورونا خلال 24 ساعة

أعلنا سلطات الصحة اليونانية، مساء السبت، تسجيل 37 حالة وفاة وألف و505 إصابات بفيروس كورونا المستجد على مستوى اليونان خلال الساعات الـ24 الماضية.



وارتفع بذلك إجمالي الوفيات المرتبطة بـ"كوفيد-19" المسجلة في اليونان منذ بداية تفشي الوباء إلى 11 ألفا و737 حالة، فيما بلغ العدد التراكمي للإصابات المسجلة طوال تلك الفترة 388 ألفا و929 إصابة، حسب الموقع الإلكتروني لصحيفة "كاثمريني" اليونانية.

إصابات كورونا حول العالم

أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 165.17 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى ثلاثة ملايين و560696.



كما أظهرت بيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء، عن إعطاء 1.61 مليار جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في أنحاء العالم حتى السبت..

ويقدر أحدث معدل للتطعيم في العالم بنحو 27.6 مليون جرعة في اليوم الواحد، على أساس البيانات المعلنة يوميا، وعلى مدار متوسط 7 أيام.

وبلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في أنحاء العالم 2ر166 مليون حالة، وعدد الوفيات 44ر3 مليون.

ترتيب تصدر الدول بإصابات كورونا حول العالم

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا وإندونيسيا والمكسيك وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.