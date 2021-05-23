الأحد 23 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
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عالم

رئيس المجلس الوطنى الفلسطينى يستنكر الاعتداء على مفتى القدس

الاعتداء علي مفتي
الاعتداء علي مفتي القدس

استنكر رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون، الاعتداء الآثم الذي تعرض له مفتي القدس والديار الفلسطينية الشيخ محمد حسين، خلال إلقائه خطبة الجمعة من على منبر صلاح الدين الأيوبي في المسجد الأقصى المبارك.


وقال الزعنون في تصريح نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية، إن الشيخ محمد حسين قامة مقدسية ووطنية ودينية كبيرة وجامعة، طالما كان نموذجا للوحدة والتسامح والشجاعة، كرّس حياته في خدمة المسجد الأقصى، وشارك أبناء الشعب الفلسطيني معارك الدفاع عن القدس والمقدسات، سواء في معركة البوابات الالكترونية وباب الرحمة وغيرها، وتعرض للاعتقال عشرات المرات، وكان دوما مدافعا عن حقوق الفلسطينيين ومحاولات تهجيره من حي الشيخ جراح والخان الأحمر.


ودعا الشعب الفلسطيني الى رصّ الصفوف وتمتين وحدته الوطنية وتعزيز وحدة نضاله التي تجلت بأبهى صورها في المواجهة الشاملة على امتداد الأراضي الفلسطينية في القدس والضفة وغزة وأراضي عام 1948، وقدم خلالها شعبنا آلاف الشهداء والجرحى.


كما دعا لعزل دعاة الفتنة والفرقة ونشر الفوضى الذين يسعون لحرف البوصلة عن وجهتها فلسطين، فمعركتنا مع الاحتلال الإسرائيلي مستمرة وتتطلب توجيه جميع الطاقات والإمكانات دفاعا عن حقوقنا المشروعة.

 

واعتقلت الشرطة الإسرائيلية تسعة أشخاص من مدينة القدس، وذلك بعد يوم من اشتباكات وقعت بين الفلسطينيين قوات الأمن الإسرائيلية، حسبما أفاد تقرير إخباري اليوم السبت.
 

وتأتي هذه الاشتباكات في القدس بعد اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة، لينهي التصعيد العسكري الأخير بين الجانبين والذي بدأ في 10 مايو الجاري.

 
ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) عن شهود عيان قولهم إنه تم اعتقال خمسة فلسطينين من منازلهم في القدس الشرقية والبلدة القديمة، في حين تم اعتقال أربعة آخرين بالقرب من المسجد الأقصى. 
 

وذكر التقرير أن قوات الأمن الإسرائيلية اعتقلت بالفعل عشرات الفلسطينيين أمس الجمعة. ولم يصدر تأكيد مبدئي من القوات الإسرائيلية بشأن هذه الاعتقالات.

رئيس المجلس الوطني الفلسطيني مفتي القدس القدس

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