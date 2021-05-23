صُناع «آل هارون» يضعون اللمسات الأخيرة لطرح الفيلم بدور العرض

استأنف صُناع فيلم "آل هارون"، مساء السبت، تصوير المشاهد المتبقية من أحداث الفيلم، فيما يعكف فريق الإنتاج على وضع اللمسات الأخيرة، استعدادا لطرح البرومو الرسمي، حيث إنه من المقرر طرح الفيلم في دور العرض السينمائي قريبا.



وأكد المنتج حسني محمود منتج فيلم "آل هارون"، أن الفيلم سيكون متاحا أمام الجمهور قبل عيد الأضحى المبارك، مشيرا إلى أن فريق العمل بذل مجهودات كبيرة للانتهاء من تصوير المشاهد المتبقية للإلحاق بموسم عيد الأضحى، خاصة وأن الموسم الدرامي في رمضان تسبب في تأجيل التصوير أكثر من مرة.



وأضاف منتج "آل هارون"، أن شركة مومنت برودكشن، وهي الشركة المنتجة للفيلم، تسعى جاهدة إلى تقديم أعمال فنية تراعي قيم وعادات المجتمع المصري دون تهويل، وربما يكون هذا هو السبب في عدم التسرع في تصوير المشاهد، خاصة وأن الفيلم يناقش قضية اجتماعية مثيرة.

فيلم "آل هارون" أحد أبرز الأعمال الفنية التي يجري تصويرها حاليا على الساحة الفنية ، ويشارك في بطولته نخبة كبيرة من النجوم، بينهم الفنان منذر رياحنة، وأحمد وفيق، وعبير صبري، وإسلام حافظ، ومحمد عز، وإيهاب فهمي، وأحمد عبد الله محمود، وهاجر الشرنوبي، وائل خليل، مريم البحراوي، والفنان حمدي هيكل، ويارا نور الدين، وغيرهم، كما يضم العمل مجموعة من ضيوف الشرف سيتم الإعلان عن أسمائهم خلال الأيام المقبلة.



الفيلم من تأليف أحمد أنور ومحمود جاميكا، ومن إخراج معتز حسام، ومن إنتاج شركة مومنت برودكشن، ويدير الإنتاج كل من، محمود شاذلي، وإدوارد نبيل، وباهر الشافعي، بإشراف عام على الإنتاج، محمد كمال، مدير شركة مومنت برودكشن.



وينتمى الفيلم إلى نوعية الأكشن والإثارة ؛ حيث تداخل الأحداث فى أجواء من الغموض والإثارة والأكشن.

وهناك عدد من الأفلام السينمائية التي يتم تصويرها حاليا تمهيدا لعرضها في موسم عيد الأضحى المقبل بينما تصل إلي ثلاثة أفلام إضافة إلي افلام ينتظر المنتجين فتح باب الحضور للجمهور بنيدسية كاملة حتي يتمكن من الحصول علي ما صرفوه.

ويشارك في السباق الخالي ثلاث افلام هي ديدو بطولة كريم فهمي وثانية واحدة بطولة دينا الشربيني وفيلم احمد نوتردام بطولة رامز جلال.