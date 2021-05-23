فرنسا: 89 حالة وفاة و12 ألفًا و611 إصابة بكورونا فى يوم واحد

أعلنت هيئة الصحة العامة الفرنسية، مساء السبت، تسجيل 89 حالة وفاة و12 ألفًا و611 إصابة بفيروس كورونا المستجد على مستوى فرنسا خلال الساعات الـ24 الماضية.

ووفقًا للبيانات الواردة على موقع الهيئة الإلكتروني، فقد ارتفع بذلك إجمالي الوفيات المرتبطة بـ"كوفيد-19" المسجلة في فرنسا منذ ظهور الوباء إلى 108 آلاف و466 حالة، بينما بلغ العدد التراكمي للإصابات المسجلة خلال نفس الفترة 5 ملايين و593 ألفًا و962 إصابة.

يأتي ذلك بينما تتواصل حملة التطعيم باستخدام اللقاحات المضادة لفيروس كورونا بوتيرة سريعة، إذ حصل أكثر من 453 ألف شخص على جرعات من اللقاح خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ومن المنتظر فتح باب التطعيم لجميع البالغين، نهاية هذا الشهر، حسب ما أفادت صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية.

وتشير آخر البيانات الصادرة عن الإدارة العامة للصحة، حصول أكثر من 9ر22 مليون شخص على جرعة واحدة على الأقل من اللقاح، بواقع 2ر34 بالمئة من إجمالي السكان و6ر43 بالمئة من البالغين، من بينهم 69ر9 مليون شخص حصلوا على الجرعتين كاملتين.

ومن جانبه، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الجمعة، أن فرنسا ستمنح "ما لا يقل عن 30 مليون جرعة من اللقاحات المختلفة" لآلية كوفاكس العالمية بحلول نهاية العام 2021، في كلمة ألقاها عبر الفيديو أمام "قمة الصحة العالمية" المنعقدة في روما في إطار اجتماع مجموعة العشرين.

وأبدى "ماكرون" استعداده لدعم إلغاء براءات الاختراع عن اللقاحات، شرط أن تصدر منظمة التجارة العالمية ومنظمة الصحة العالمية تقريرًا يرى أن هذه الخطوة ضرورية لتسريع عمليات إنتاج اللقاحات في كل أنحاء العالم.

حتى الآن، حصل ثلث سكان أغنى البلدان على جرعة أولى على الأقل مقابل 0,2 % في البلدان الفقيرة وفقا لكوفاكس، لذلك دعت منظمة الصحة العالمية البلدان الغنية إلى إبداء تضامن دولي قبل تلقيح الأطفال والمراهقين؛ لأنه بحلول نهاية مايو الجاري، ستعاني آلية كوفاكس نقصًا ب140 مليون جرعة و50 مليون جرعة أخرى في يونيو مقارنة بالكميات المخطط لها أساسًا لتلقيح 20 % من سكان البلدان الفقيرة.

وتعهدت الولايات المتحدة بتقديم 80 مليون جرعة بما فيها 60 مليونًا من لقاح أسترازينيكا، وكانت فرنسا قد أعلنت تبرعها بـ500 ألف جرعة بنهاية يونيو، والسويد بمليون جرعة.

وأعلن إيمانويل ماكرون، الذي سيلقي كلمة افتتاحية لجمعية الصحة العالمية، الهيئة العليا لمنظمة الصحة العالمية، الإثنين، أن فرنسا ستقدم 500 مليون يورو إضافية لمبادرة "آكت-إيه" في كوفاكس.

وأشار إلى أنه مستعد لدعم إلغاء براءات الاختراع عن اللقاحات شرط أن تصدر منظمة التجارة العالمية ومنظمة الصحة العالمية تقريرًا يرى أن هذه الخطوة ضرورية لتسريع عمليات إنتاج اللقاحات في كل أنحاء العالم.