المجلس الإسلامى اللبنانى: نقدر جهود مصر لوقف العدوان الإسرائيلى على غزة

أصدر المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى في لبنان، بيانًا في ختام اجتماعه المنعقد برئاسة مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان.

أعرب فيه المجلس عن تقديره للجهود الكبيرة التي بذلتها مصر في سبيل مساعدة الفلسطينيين بقطاع غزة، والمساعي الحثيثة لوقف العدوان الإسرائيلي.

وأبدى المجلس دهشته واستغرابه من إقدام الرئيس اللبناني ميشال عون، على توجيه رسالة إلى مجلس النواب "للإيهام أن رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري هو المسئول عن إعاقة تشكيل الحكومة".

وأضاف: "نحن نعلم كما يعلم المواطنون اللبنانيون وغير اللبنانيين، من الذي أعاق ويعيق تشكيل الحكومة الضرورية لأمن لبنان ومعيشة أبنائه، ووقف الانهيار. ولذلك فإننا نؤيد ما جاء في بيان رؤساء الحكومة السابقين بهذا الشأن، وندعو لتشكيل الحكومة اليوم قبل الغد وبحسب المواصفات التي قدمها وأصر عليها رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري".

وتابع المجلس: "يستنكر المجلس الشرعي أشد الاستنكار هذا التدمير الممنهج لمؤسسات الدولة ولحياة اللبنانيين ومعاشهم وأمنهم واستقلالهم ووحدتهم الوطنية وعلاقاتهم بمحيطهم العربي. ما عاد من الممكن القول إن الانهيار قادم، بل إنه صار واقعًا يخنق صدور اللبنانيين، ويسد في وجوه كبارهم وصغارهم آفاق الحاضر والمستقبل. ولذلك نكرر الإصرار على تشكيل الحكومة القادرة على الإنقاذ واستعادة ثقة اللبنانيين والمجتمع العربي والدولي الذي من شأنه أن يسهم في الاستقرار المالي والاقتصادي والاجتماعي".