حملات متنقلة للتطعيم ضد كورونا بالوادى الجديد

دشنت الدكتورة حنان مجدي، نائب محافظ الوادي الجديد، أمس السبت، حملة تسجيل وتطعيم للمواطنين بلقاح فيروس كورونا، بالقرى والمناطق النائية من خلال الفرق المتحركة التي تم إطلاقها للتيسير على المواطنين بمستشفى باريس، يرافقها كمال إبراهيم رئيس المركز والدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة بالمحافظة.

وأكدت خلال لقائها بالمواطنين بالمستشفى على ضرورة التسجيل والحصول على اللقاح للوقاية من الفيروس وتقليل أعداد الإصابات، مشيدة بالالتزام بالإجراءات الاحترازية، كما وجهت بتشكيل فرق طبية متنقلة لتطعيم الحالات المرضية الصعبة وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، وتابعت أعمال الحملة بقرية شرق بولاق والتقت بالأهالي واستمتعت لمطالبهم، ووجهت بسرعة تسليم تقسيمات الشباب التابعة للقرية.

وتم تخصيص 4 مراكز لتلقي لقاح فيروس كورونا بالمجان وهي المركز الطبي والمركز الإقليمي لنقل الدم بالخارجة والمركز الطبي بالداخلة ومستشفى الفرافرة المركزي، بالإضافة إلى 4 فرق رئيسية كبرى متنقلة بالقرى والمناطق النائية.

وأكد الدكتور أحمد محروس، وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد، في تصريحات خاصة، تسيير فرقتين لمركز باريس للعمل بمقر مستشفى باريس وفرقة ثانية للعمل بمقر الوحدة الصحية لقرى شرق بولاق جنوب مركز الخارجة، بهدف تسجيل رغبات المواطنين لتلقي اللقاح، ومنحهم المصل مباشرة عقب التسجيل دون الانتظار لرد منظومة الوزارة.

ووجهت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، بتحريك فرق طبية للمناطق النائية لمنح المواطنين خاصة كبار السن المصل تخفيفًا عليهم من مشقة الانتقال للمدن حيث مراكز التلقيح.

وأوضح محروس، أن الفرق الطبية ستجوب المصانع والدواوين العامة والإدارات الحكومية والمناطق البعيدة والنائية لمنح العاملين بالدولة لقاح كورونا الأمن والفعال بدأت مديرية الشئون الصحية بمحافظة الوادي الجديد، اليوم السبت، تسيير فرق طبية متحركة للقرى النائية والبعيدة لمنح لقاح ومصل كورونا للمواطنين بها بعد تسجيل رغباتهم على منظومة وزارة الصحة بإجمالي 23 فرقة طبية متحركة.