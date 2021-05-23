5296 إصابة جديدة بكورونا فى إندونيسيا

أعلنت السلطات الصحية في إندونيسيا، مساء السبت تسجيل 5296 إصابة جديدة و132 وفاة بفيروس كورونا المستجد المسبب لكوفيد-19 خلال الـ 24 ساعة الماضية.



وأفادت فرقة العمل المعنية بأزمة فيروس كورونا في البلاد بأن العدد الإجمالي لإصابات كوفيد-19 المؤكدة ارتفع إلى مليون و769 ألفا و940 إصابة، فيما بلغ العدد الإجمالي للوفيات المرتبطة بالمرض 49 ألفا و205 حالات، بحسب البيانات الرسمية التي أوردتها صحيفة (جاكرتا نيوز) الإندونيسية.

وارتفع العدد الإجمالي للمتعافين من فيروس كورونا في البلاد ليصل إلى مليون و629 ألفا و495 شخصا بعد تسجيل 3353 حالة تعافي.



يذكر أن إندونيسيا تتصدر قائمة الدولة الأكثر تضررا جراء فيروس كورونا المستجد في جنوب شرق آسيا.

كما ذكرت فرقة العمل المعنية بأزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في إندونيسيا، أن عدد الأشخاص الذين تلقوا اللقاح المضاد للفيروس بشكل كامل في البلاد بلغ 9 ملايين و247 ألفا و600 شخص، وذلك بعدما تلقى 180 ألفا و618 شخصا الجرعة الثانية من اللقاح خلال ال24 ساعة الماضية.



وقالت الفرقة - حسبما ذكرت إذاعة "صوت إندونيسيا" اليوم الأربعاء - إن عدد الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح المضاد للفيروس ارتفع إلى 13 مليونا و951 ألفا و975 شخصا، وذلك بعدما تم تطعيم 140 ألفا و920 شخصا خلال ال24 ساعة الماضية.



وتهدف فرقة العمل إلى تطعيم 40 مليونا و349 ألفا و49 مواطنا إندونيسيا حتى منتصف عام 2021 في إطار الجهود الرامية للقضاء على الفيروس.

إندونيسيا تدشن حملة تطعيم خاصة ضد فيروس كورونا

وكانت دشنت إندونيسيا حملة تطعيم خاصة، تهدف لتطعيم ما لايقل عن 10 مليون شخص ضد فيروس كورونا.



وسيتكفل بتكاليف التطعيم الشركات ذات العمالة الكثيفة والشركات الصغيرة والمتوسطة.

وقال الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو أثناء حضوره مراسم التدشين في مصنع يونليفر في شيكارانج، بإقليم جاوة الغربية " أنا سعيد بأنه تم تدشين حملة تطعيم خاصة. أتمنى أن يحظى الجميع بالحماية من الفيروس، وأن تكون المصانع في المناطق الصناعية أكثر إنتاجا".

وأضاف ويدودو "حملة التطعيم الخاصة يمكن أن تسرع من وتيرة برنامج التطعيم في إندونيسيا".

وجرى التدشين بحضور شركات من 18 موقعا في المناطق الصناعية بالعاصمة جاكرتا عبر تقنية الفيديو.

ووفقا للهيئة الصحية المنظمة، سيبلغ سعر الجرعة الواحدة من لقاح سينوفارم 500 ألف روبية إندونيسية أو 35 دولارا.

وقال رئيس غرفة التجارة روسان روسلاني إن أكثر من 22 ألف شركة قامت بالتسجيل من أجل تطعيم أكثر من 10 ملايين من العاملين وأسرهم.