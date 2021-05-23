الأحد 23 مايو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

أبوالعينين: اتصال بايدن بالسيسى لجهوده فى دعم القضية الفلسطينية

ابو العنيين
ابو العنيين

 أكد النائب البرلماني محمد أبو العينين أن موقف مصر من القضية الفلسطينية تاريخي ويحسب لها، مشيرا إلى أن اتصال الرئيس الأمريكي بالرئيس عبد الفتاح السيسي لم يأت من فراغ، وإنما لجهوده في دعم القضية الفلسطينية.


وأضاف أبو العينين - في اتصال هاتفي مع قناة (صدى البلد) مساء السبت - أن مصر حركت القضية الفلسطينية وأنها تدعمها باستمرار وقيمتها ودورها المحوري الفعال في المنطقة واضح جدًا، كما أن صمود الشعب الفلسطيني أمام الاحتلال كان مشرفًا.


ونوه إلى أن مصر دولة سلام ولديها مبادئ السلام، كما أن المقدسات حق لكل المسلمين والمسيحيين ولا من حق أحد يعتدي عليها.


وأكد أن، الموقف الأمريكي شهد تغيرًا كبيرًا بفضل دور الرئيس السيسي في القضية الفلسطينية، مضيفًا "أن العالم يعرف اليوم قيمة الخطوط الحمراء التي يحددها الرئيس السيسي".


وأشار إلى أن الرئيس السيسي أمر بفتح المستشفيات المصرية لعلاج المصابين من غزة، مضيفًا: "أن مصر - بكل قواها وقيادتها - خلف الشعب الفلسطيني في كل أهدافه الطموحة".


ولفت إلى أن ما حدث في غزة أعاد القضية الفلسطينية كقضية محورية على مستوى العالم، مطالبًا بتوحيد الفصائل الفلسطينية وإعادة أوراقهم في انتخابات حرة نزيهة ديمقراطية موحدة، ووضع خارطة طريق لقضيتهم، وفتح الطريق أمام المسار التفاوضى لحل نهائي عادل للقضية الفلسطينية.
 

وأشاد بالشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال قائلا: "شعب حر ولن يترك مقدساته تنتهك أو تحتل أرضه".

أبوالعينين محمد أبو العينين القضية الفلسطيني أبو العينين السيسي

الأكثر قراءة

رئيس لجنة كورونا يكشف تطورات الحالة الصحية لـ دلال عبد العزيز

محمد الباز: إثيوبيا تمارس بلطجة دولية.. وموقف مصر ثابت

تامر حبيب بعد غيابه عن جنازة سمير غانم: «غنيت ورقصت.. حد عايز حاجة؟»

الرئيس السيسي: طموح مصر غير محدود في التطور الصناعي والتقدم والتنمية

«علشان يبيعوا البيت».. «فيومي» يغلق باب مسجد بالطوب

إصابة الفنان خالد أنور بفيروس كورونا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

سمير غانم.. إذا أحب الله عبدًا

ماجد حبته

بصمة خضراء.. وأفعال سوداء!

الحسين عبدالرازق

بندّن فى مالطا!

د. الهلالى الشربينى الهلالى

ترسيخ القيم الأخلاقية: مدخل لتحقيق المواطنة الصالحة والضبط الاجتماعى (2/2)

بسنت حسن

أنسنة القضية

عبد الرحيم طايع

حكمة العالم الغائبة بشأن فلسطين

ماجد حبته

ضرورة الدولة الفلسطينية

صفاء النجار

أنتونى هوبكنز.. أساطير الحافة والظلال «1-4»

صور

جنازة الفنان سمير غانم

قبل مواعيد الإغلاق.. زحام بكورنيش الإسكندرية في أول أيام العيد (صور)

وصول 500 ألف جرعة من لقاح «سينوفارم» إلى مطار القاهرة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

هدف ثمين.. لماذا استمرت إسرائيل في التصعيد العسكري ضد غزة؟

مجلس الأمن يؤيد وقف إطلاق النار في غزة ويقر بدور مصر في الاتفاق

سكان غزّة بعد وقف الحرب: السيسي أنقذنا من مصير مظلم