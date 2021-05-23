أبوالعينين: اتصال بايدن بالسيسى لجهوده فى دعم القضية الفلسطينية

أكد النائب البرلماني محمد أبو العينين أن موقف مصر من القضية الفلسطينية تاريخي ويحسب لها، مشيرا إلى أن اتصال الرئيس الأمريكي بالرئيس عبد الفتاح السيسي لم يأت من فراغ، وإنما لجهوده في دعم القضية الفلسطينية.



وأضاف أبو العينين - في اتصال هاتفي مع قناة (صدى البلد) مساء السبت - أن مصر حركت القضية الفلسطينية وأنها تدعمها باستمرار وقيمتها ودورها المحوري الفعال في المنطقة واضح جدًا، كما أن صمود الشعب الفلسطيني أمام الاحتلال كان مشرفًا.



ونوه إلى أن مصر دولة سلام ولديها مبادئ السلام، كما أن المقدسات حق لكل المسلمين والمسيحيين ولا من حق أحد يعتدي عليها.



وأكد أن، الموقف الأمريكي شهد تغيرًا كبيرًا بفضل دور الرئيس السيسي في القضية الفلسطينية، مضيفًا "أن العالم يعرف اليوم قيمة الخطوط الحمراء التي يحددها الرئيس السيسي".



وأشار إلى أن الرئيس السيسي أمر بفتح المستشفيات المصرية لعلاج المصابين من غزة، مضيفًا: "أن مصر - بكل قواها وقيادتها - خلف الشعب الفلسطيني في كل أهدافه الطموحة".



ولفت إلى أن ما حدث في غزة أعاد القضية الفلسطينية كقضية محورية على مستوى العالم، مطالبًا بتوحيد الفصائل الفلسطينية وإعادة أوراقهم في انتخابات حرة نزيهة ديمقراطية موحدة، ووضع خارطة طريق لقضيتهم، وفتح الطريق أمام المسار التفاوضى لحل نهائي عادل للقضية الفلسطينية.



وأشاد بالشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال قائلا: "شعب حر ولن يترك مقدساته تنتهك أو تحتل أرضه".