الكويت: 1017 إصابة جديدة بكورونا

سجلت الكويت 1017 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)؛ ليرتفع إجمالي الإصابات بالفيروس إلى 298 ألفا و223 حالة.



وأعلنت وزارة الصحة الكويتية - في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية (كونا) اليوم - أنها سجلت 5 وفيات؛ ليصل إجمالي الوفيات إلى 1724 حالة، فيما بلغ إجمالي حالات الشفاء 283 ألفا و952 حالة، وذلك بعد تسجيل 1039.

وفي نفس السياق، قال نائب المدير العام لشؤون التخطيط والمشاريع والمتحدث الرسمي باسم وزارة الطيران المدني الكويتية سعد العتیبي، إن قرار إعفاء المواطنين القادمين إلى البلاد المحصنين ضد فيروس كورونا (كوفید - 19) والمتعافین من الإصابة من الحجر الصحي سیدخل حیز التنفیذ اعتبارا من الیوم السبت.

وقال العتيبي - حسبما ذكرت وكالة الأنباء الكويتية - إن القرار يشمل المواطنين ممن مضى على تلقیھم الجرعة الأولى أسبوعان، وكذلك المتعافين ممن مضى على شفائھم مدة لاتتجاوز 90 يوما، مضيفا أنه یعین على جميع القادمين إلى البلاد وقبل صعود الطائرة إبراز شھادة طبیة تفید بالخلو من الإصابة بالفيروس (بي.سي.آر) على ألا تتجاوز مدتھا 72 ساعة قبل موعد الرحلة سواء كان الراكب قد حصن بتلقي اللقاح أو لم یتلقاه.

وأشار إلى أنه يتوجب أيضا على الراكب القادم دفع قيمة فحص (بي.سي.آر) واحد من خلال منصة (كویت مسافر) قبل صعوده الطائرة متوجھا إلى الكويت، حيث أن الحجر المقرر علیه ینتھي شريطة إجراء الفحص خلال مدة أقصاھا ثلاثة أيام من تاريخ الوصول تفید بالخلو من الإصابة بفيروس (كورونا).

وأوضح العتيبي أن قرار مجلس الوزراء بشأن منع دخول الركاب غیر الكویتیین إلى البلاد لا يزال مستمرا حتى إشعار آخر، مؤكدا ضرورة تسجیل المغادر من مطار الكويت الدولي في منصة (کویت مسافر) وتسجیل القادم في المنصة نفسھا إلى جانب تطبیق (شلونك).