نائب محافظ الوادى الجديد تتابع المشروعات التنموية بقرية بغداد بباريس

وجهت الدكتورة حنان مجدي، نائب محافظ الوادي الجديد، بسرعة استكمال الأعمال الإنشائية الجارية بعدد من المشروعات بقرية بغداد بمركز باريس، وذلك خلال جولتها بالمركز، يرافقها كمال إبراهيم رئيس المركز، وبهاء شوقي مدير عام الشباب والرياضة بالمحافظة.

وتفقدت نائب المحافظ مشروع إنشاء دار حضانة بغداد المقامة على مساحة ٥٠٠ متر بمساهمة من مؤسسة "مصر الخير" لخدمة أبناء القرية، ومشروع إنشاء معهد بغداد الأزهري الذي يضم مراحل (ابتدائى- إعدادى) المقام على مساحة ٦ آلاف متر، ويتكون من ثلاثة طوابق بتكلفة تقدر بـ١٨ مليون جنيه.

ووجهت بتنجيل الملعب وزراعة أشجار بمحيط المعهد لإضفاء مظهر جمالي، وكلفت مديرية الشباب والرياضة بصيانة ملاعب مركز شباب القرية وتفعيل الأنشطة الرياضية بالمركز مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا والاهتمام بتجميل وتشجير محيط المركز.

وفي سياق متصل أجرت الدكتورة حنان مجدي، نائب محافظ الوادي الجديد، جولة تفقدية بمركز باريس وذلك لمتابعة المشروعات الجارية، يرافقها كمال إبراهيم رئيس المركز، ومحسن حسب مدير عام الثقافه بالمحافظة.

كما تابعت أعمال تطوير ورفع كفاءة نادي الهجن والفروسية ووجهت بسرعة الانتهاء من أعمال التطوير بنهاية شهر يونيو القادم، والتي تشمل تطوير مضمار السباق على مساحة ٤٣٠٠ متر ومبنى إداري وقاعة اجتماعات وقاعة كبار الزوار و٣ منصات رئيسية وفرعية.

وخلال جولتها، تفقدت نائب المحافظ مكتبة الطفل والأسرة بمدينة باريس، وأشادت بتصميم المكتبة على الطراز البيئي، موجهةََ بتعميم التصميم على المكتبات الجاري والمزمع إنشائها على مستوى المحافظة للحفاظ على التراث البيئي الواحاتي، كما أشارت إلى ضرورة تفعيل دور المكتبة من خلال مواقع التواصل الاجتماعي ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة إنتشار فيروس كورونا بعد زيادة أعداد المصابين خلال الأيام الماضية.