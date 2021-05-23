ارتفاع إصابات كورونا فى سنغافورة لـ 61 ألفًا و799 حالة

أعلنت وزارة الصحة السنغافورية، ارتفاع الحصيلة الإجمالية لإصابات فيروس كورونا في البلاد إلى 61 ألفًا و799 حالة بعد تسجيل 29 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة -حسبما نقلت صحيفة (توداي أونلاين) السنغافورية مساء السبت- أن الإصابات الجديدة تضمنت سبع حالات وافدة من الخارج تم اكتشافها في الحجر الصحي عند وصولهم والبقية من المجتمع المدني.

ولم تُسجل أيضًا حالات وفاة جديدة ليظل إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس 29 وفاة، بينما تعافى 61 ألفًا و277 حالة، ولايزال 255 حالة في المستشفيات.

إصابات كورونا حول العالم



أظهر إحصاء لـ"رويترز" أن أكثر من 165.17 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى ثلاثة ملايين و560696.

كما أظهرت بيانات جامعة جونز هوبكنز، ووكالة بلومبرج للأنباء، عن إعطاء 1.61 مليار جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في أنحاء العالم حتى السبت.

ويقدر أحدث معدل للتطعيم في العالم بنحو 27.6 مليون جرعة في اليوم الواحد، على أساس البيانات المعلنة يوميا، وعلى مدار متوسط 7 أيام.

وبلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في أنحاء العالم 2ر166 مليون حالة، وعدد الوفيات 44ر3 مليون.

ترتيب تصدر الدول بإصابات كورونا حول العالم



وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة، ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا وإندونيسيا والمكسيك وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.