الأحد 23 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

تحذير روسى من مركبة فضائية أمريكية تحمل أسلحة نووية

مركبة فضائية أمريكية
مركبة فضائية أمريكية

أكد المدير العام لشركة (ألماز أنتي) الروسية يان نوفيكوف، مساء السبت، أن المركبة الفضائية الأمريكية "X-37" يمكنها حمل ما يصل إلى 6 رؤوس حربية نووية.

وقال نوفيكوف - خلال مشاركته في منتدى (المعرفة الجديدة)، - إنه جرى إطلاق أول مركبة من هذا الطراز في عام 2010، واليوم هناك 6 منها، وعلى شكلين كبير وصغير.

وأضاف أنه "بحلول عام 2025، تخطط الولايات المتحدة لإطلاق مركبتين أخريين من هذا القبيل في المدار، مما يزيد العدد الإجمالي إلى ثمانية" .

وانطلقت فعاليات منتدى "المعرفة الجديدة" يوم الخميس الماضي في موسكو حيث يغطي مجالات مثل المعرفة والتاريخ والثقافة والرياضة وتكنولوجيا المعلومات والصناعة والعلوم والتكنولوجيا.
وفي سياق آخر، كشفت وكالة الفضاء الاتحادية الروسية "روس كوسموس" عن المكان الذي من المخطط أن تهبط فيه المرحلة الأولى من صاروخ "أمور-إس بي جي" ("سويوز-7") متعدد الاستخدام.

وأكد مدير "روس كوسموس" التنفيذي للبرامج المستقبلية، ألكسندر بلوشينكو - خلال مشاركته في المنتدى - أن المرحلة الأولى من الصاروخ الذي من المقرر إطلاق أول نسخة منه عام 2026 من ميناء فستوتشني الفضائي في أقصى شرق روسيا، يجب أن تهبط بشكل متحكم في منطقة تقع شمال غربي مدينة "ألدان" في جمهورية ياقوتيا.
وأشار إلى أنه بحسب الخطط المطروحة، سيكون هذاالصاروخ في المرحلة الأولى قابلا للاستخدام ما يصل إلى عشر مرات، ومن المتوقع أن يستبدل صاروخ "أمور-إس بي جي" صواريخ "سويوز-2" التي تستخدمها روسيا في الوقت الحالي.

ومن جهة أخرى، أعلن مركز أزمات مكافحة فيروس كورونا في روسيا، السبت، تسجيل 8 آلاف و709 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 4 ملايين و992 ألفا و554 حالة.

كما سجلت روسيا، خلال الفترة نفسها 386 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 118 ألفا و125 شخصا، بحسب مركز أزمات مكافحة فيروس كورونا.. وفقا لما أوردت وكالة أنباء تاس الروسية.

وشهدت روسيا تعافي 9 آلاف و345 شخصا، خلال الساعات الـ24 الماضية ليرتفع إجمالي عدد حالات التعافي منذ بدء جائحة فيروس كورونا إلى 4 ملايين و610 آلاف و465 شخصا حتى الآن.

مسؤول روسي أسلحة نووية المركبة الفضائية الأمريكية

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