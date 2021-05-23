صحة أسوان: الكشف المجانى على 2933 مواطنا خلال قوافل طبية بقريتين (صور)

نظمت مديرية الشئون الصحية بأسوان، قافلة طبية للكشف المجاني في قرية توشكي بنصر النوبة ، وقرية سبيل العرب بكوم أمبو، واستمرت أعمال القافلة لمدة يومين في كل قرية، وجاء ذلك تحت رعاية الدكتور إيهاب عماد حنفي وكيل وزارة الصحة، وإشراف الدكتور طارق صبح منسق القوافل العلاجية المتنقلة بالمديرية.

وأجرى الكشف الطبي على عدد 2933 مواطنا، وضمت القافلة عدة خدمات علاجية للمواطنين في عدد من التخصصات الطبية ، بالإضافة لعمل التحاليل الطبية وعقد ندوات توعية للأهالي.



وتأتى تلك القوافل ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "حياة كريمة"، لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية.

جدير بالذكر أنه بعد إرسال استغاثات أولياء الأمور وأسر الطلاب والطالبات لمحافظ أسوان اللواء أشرف عطية، بسبب تعارض بدء أمتحانات أبنائهم سواء بكليات جامعة أسوان بصحاري، وأيضاً امتحانات الشهادتين الإعدادية ثم الثانوية من الأسبوع القادم مع الغلق الكلي والجزئي لكوبري خزان أسوان أمام الحركة المرورية لجميع المركبات من الأحد، نظراً لقيام الهيئة العامة للسد العالي وخزان أسوان بتنفيذ أعمال تأهيل وصيانة جسم خزان أسوان القديم.

وفي تدخل إنساني للواء أشرف عطية محافظ أسوان، أعطى اللواء أشرف عطية توجيهاته للمهندس حسين جلال رئيس الهيئة بوقف أعمال الصيانة وفتح الحركة المرورية على كوبري الخزان خلال توقيتات الأمتحانات فقط بعد التنسيق مع جامعة أسوان ومديرية التربية والتعليم وموافاتهم بجداول الأمتحانات.

وأكد على ضرورة توفير كافة التسهيلات أمام أبنائنا الطلاب وهيئات التدريس والمعلمين لضمان أنتظام الأمتحانات وتخفيف العبء النفسي والرمادي عن الأسر وأولياء الأمور.

وجاء ذلك بعد أن أعلنت محافظة أسوان، فى بيان رسمى لها، أنه سيتم الغلق الكلى والجزئى لكوبرى الخزان أمام الحركة المرورية لجميع المركبات، مساء الأحد، وذلك لقيام الهيئة العامة للسد العالى وخزان أسوان بتنفيذ أعمال تأهيل وصيانة جسم خزان أسوان القديم.

إجراء كشف طبي مجاني للأهالي

إجراء كشف طبي مجاني للأهالي

إجراء كشف طبي مجاني للأهالي

إجراء كشف طبي مجاني للأهالي

إجراء كشف طبي مجاني للأهالي