الأحد 23 مايو 2021
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عالم

مستشار الأمن العراقى: نلعب الآن دورًا كبيرًا من أجل استقرار المنطقة

قاسم الأعرجي
قاسم الأعرجي

 أكد مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، أن العراق يلعب الآن دورًا كبيرًا يسهم في استقرار المنطقة، ويمارس دورًا كبيرًا لجمع الآخرين على طاولة الحوار والتفاهم.

جاء ذلك خلال لقاء "الأعرجي"، رئيسة لجنة الدفاع في البرلمان الفرنسي فرانسواز دوما، والوفد المرافق لها، حيث بحثا تطوير العلاقات الثنائية في جميع المجالات، لاسيما الأمنية والعسكرية، إلى جانب بحث تفعيل عقود التسليح مع وزارة الدفاع العراقية.

واستعرض "الأعرجي" - بحسب بيان نقلته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء "نينا" - جهود الحكومة العراقية في ملف مخيمات النازحين، خصوصا مخيم الهول والعمل على إنهاء هذا الملف، من خلال تعاون المجتمع الدولي للتخلص من آثاره الكارثية.

وأشار "الأعرجي" إلى أن دور التحالف الدولي سيقتصر - فقط - على التدريب وتطوير قدرات القوات العراقية بعد الانسحاب الكامل والمساعدة في المهام الداعمة للأمن، لمكافحة التطرف العنيف، مبينًا أن العراق يلعب الآن دورًا كبيرًا يسهم في استقرار المنطقة، ولن يكون ضمن سياسة المحاور، بل يمارس دورًا كبيرًا لجمع الآخرين على طاولة الحوار والتفاهم، مشيدًا في، الوقت نفسه، بدور الدول التي ساعدت العراق في حربه ضد الإرهاب.

وحول القضية الفلسطينية، أكد "الأعرجي" دعم العراق (حكومة وشعبًا) لشعب فلسطين في قضيته العادلة، مشددًا على أن يكون للمجتمع الدولي موقف داعم لقضية الشعب الفلسطيني.

من جانبها، أكدت رئيسة لجنة الدفاع في البرلمان الفرنسي فرانسواز دوما، رغبة بلادها في زيادة التعاون بين البلدين ودعم القدرات العراقية، خصوصًا في مجالات التسليح والعمليات النفسية والاستخبارية ومكافحة التطرف العنيف.

من جانبه، أكد الرئيس العراقي، برهم صالح، السبت، أن التحدي البطولي النادر والمشرف للشعب الفلسطيني في مواجهة للعدوان الغاشم هي تأكيد على أنه لا أمن ولا استقرار ولا تقدم في هذه المنطقة من دون تحقيق العدالة وتحرير الشعب الفلسطيني.

وقال الرئيس العراقي - في كلمته خلال المؤتمر الدولي الأول لدعم وإسناد مقاومة الشعب الفلسطيني ضد الاحتلال الإسرائيلي، أوردتها قناة "الإخبارية" العراقية: "نؤكد موقف العراق الثابت والمساندة القاطعة لنضال الشعب الفلسطيني، في صموده وإصراره من أجل حقوقه وكرامته وحريته على ترابه الوطني والرافض لأي اعتداء على القدس الشريف وغزة وأي مدينة من مدن الصمود الفلسطيني".

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