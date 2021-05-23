تحرير 38 محضرًا لمخالفين قرارات الغلق وعدم ارتداء الكمامات فى كفر الشيخ

تابع اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، أعمال لجان المرور بمجالس المدن والمراكز بنطاق المحافظة للتأكد من التزام المحلات والمقاهي والكافيهات والكافتيريات بقرار الغلق، إضافة للحملات الليلية لرفع المخلفات، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء والمتابعة المستمرة من اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، وتطبيقًا للقرار الوزاري بشأن مواعيد فتح وغلق المحلات في التاسعة مساء وحتى السادسة صباحا بالمحافظات.

وتلقى نور الدين، تقريرًا من رؤساء مدن ومراكز المحافظة عما أسفرت عنه حملات غلق المحال، مساء اليوم السبت، في تمام الساعة التاسعة مساء، لليوم السابع عشر على التوالي، حيث تمكنت الحملات من تحرير 38 محضرًا متنوعًا للمخالفين بمدن وقرى المحافظة، ضمن الخطة الشاملة للدولة في مجابهة تداعيات احتمالية العدوى بفيروس كورونا.

وتمكنت حملة مجلس مدينة كفر الشيخ، برئاسة اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ من تحرير 3 محاضر للمخالفين من أصحاب المحال بشرق وغرب العاصمة، وتمكنت حملة مجلس مدينة دسوق برئاسة المهندسة عايده ماضي رئيس مركز ومدينة دسوق من تحرير 13 محضرا للمخالفين بدسوق، و7 محاضر لعدم ارتداء الكمامات، وضبط31 شيشة، وغلق مقهى، وتمكنت حملة مجلس مدينة فوه برئاسة وائل فرج من تحرير 3 محاضر للمخالفين من أصحاب المحال بمدينة فوه وقرى المركز، وتمكنت حملة مجلس مدينة سيدي سالم، برئاسة المهندس شريف هيكل من تحرير محضرين لمخالفين من أصحاب المحال.

كما تمكنت حملة مجلس مدينة بلطيم برئاسة اللواء أحمد السنوسي من تحرير محضرا لمخالف من أصحاب المحال، وتمكنت حملة مجلس مدينة الرياض برئاسة المهندس أحمد الشناوي، من تحرير محضرين لمخالفين من أصحاب المجال، وتمكنت حملة مجلس مدينة قلين برئاسة على سلامه، رئيس مركز ومدينة قلين من تحرير محضرين لمخالفين، وولم تحرر حملة مجلس مدينة مطوبس برئاسة جمال فهمي، أي محاضر لأصحاب المحال، لالتزام أصحاب المحال بقرار الغلق.

كما تمكنت حملة مجلس مدينة الحامول برئاسة جمال يونس، رئيس مجلس المدينة من تحرير محضر لمخالف، كما تمكنت حملة مجلس مدينة بيلا برئاسة برئاسة المهندس أحمد إسماعيل من تحرير 3 محاضر للمخالفين من أصحاب المحال.

وحررت حملة مجلس مدينة البرلس برئاسة الدكتور أيمن خلف، محضرا لصاحب محل، وحررت حملة مجلس مدينة سيدي غازى برئاسة هاني يوسف 3 محاضر لصاحب محل مخالف.