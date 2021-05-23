الأحد 23 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تكنولوجيا

«جوجل» تكشف آخر تطورات برامجها الإلكترونية لمستخدميها

جوجل
جوجل

تعمل شركة جوجل، عملاق محركات البحث في العالم، على تطوير العديد من واجهات برمجة التطبيقات (API).

وتخصص واجهات برمجة التطبيقات لتحسين النظام الأساسي للويب، بما في ذلك تشغيل تطبيقات الويب وفتح الملفات تلقائيًا، ولابد من أن تجد واجهات برمجة التطبيقات الدعم في جميع المتصفحات الرائدة.

وقال بن جالبريث من فريق عمل متصفح كروم في شركة جوجل، إن واجهة برمجة التطبيقات يمكن أن تمنع فتح واجهات متعددة لنفس التطبيق.

ووظيفة تلك الواجهة الأساسية، أن تعمل كواجهة للتواصل بين التطبيقات، وهي نقطة الوصل بين بيئة تطويرية معينة والمطورين؛ حيث تتيح للمطورين الاستفادة من خدمات بيئة معينة، وتعرض الواجهة البرمجية للتطبيق (API) مجموعة من العمليات التي يمكن للمطورين استخدامها بالإضافة إلى وصف لما يفعلونه.

وكانت أعلنت شركة جوجل، عملاق محركات البحث في العالم، عن محاولة لتحسين معالجة الصور.

ووفقًا لموقع (ذا فيرج) التقني، فإن هناك مشكلة طويلة الأمد تتمثل في أن معالجة الصور تميل إلى ضبط درجات لون البشرة الفاتحة وليس تلك الخاصة بالأشخاص ذوي البشرة السوداء أوالبنية.

وذكرت شركة جوجل أنها تحاول معالجة ذلك في منتجاتها الخاصة بالكاميرا والتصوير، مع التركيز على جعل صور الأشخاص الملونين "أكثر جمالًا ودقة".

ومن المقرر أن تأتي هذه التغييرات إلى كاميرات بيكسل Pixel الخاصة بشركة جوجل هذا الخريف، مع الاستفادة مما تعلمته عبر نظام أندرويد، في محاولة لتحسين المعالجة. 

وتستهدف "جوجل" إجراء تغييرات على توازن اللون الأبيض التلقائي وخوارزميات التعرض لتحسين الدقة لدرجات لون البشرة الداكنة استنادًا إلى مجموعة بيانات أوسع من الصور التي تتميز بوجوه سوداء وبنية، وبذلك تهدف إلى تجنب الإفراط في تفتيح الأشخاص الملونين وإلغاء تشبعهم في الصور للحصول على نتيجة أكثر دقة.

وأدخلت "جوجل" أيضًا مجموعة تحسينات على الصور الذاتية في الوضع الرأسي، مما أدى إلى إنشاء خريطة عمق أكثر دقة لأنواع الشعر المجعد والمموج - بدلًا من مجرد القص حول شعر الشخص.

جوجل محركات البحث

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