الأحد 23 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

إصابة الفنان خالد أنور بفيروس كورونا

الفنان خالد أنور
الفنان خالد أنور

أعلن الفنان الشاب خالد أنور عن إصابته بفيروس كورونا المستجد كوفيد - 19 من خلال حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

 

ونشر خالد أنور مقطع فيديو قصير له عبر خاصة الـ"ستوري" التابعة لموقع الصور والفيديوهات "إنسجرام" وقاله فيه "كوفيد"، معلنا عن إصابته بالفيروس، حيث يخضع حاليا للعزل المنزلي وتلقى بروتوكول العلاج الخاص بوزارة الصحة.

 

أخر أعمال خالد أنور الفنية:

وكان خالد أنور قد شارك في المارثون الرمضاني الأخير بمسلسل "النمر" الذي خاض بطولته النجم محمد إمام، وظهر خلال العمل بشخصية "حسن الحلق" نجل الفنان بيومي فؤاد أحد كبار تجار الصاغة.

 

مسلسل "النمر" بطولة محمد إمام، هنا الزاهد، محمد رياض، نرمين الفقى، بيومى فؤاد، خالد أنور، محمود حافظ، ولاء الشريف، محمد مهران، أحمد حلاوة، حجاج عبد العظيم، أحمد عبد الله محمود، مؤمن نور، تأليف محمد صلاح العزب، إخراج شيرين عادل، إنتاج شركة سينرجى.

 

كما شارك خلال شهر رمضان الماضي في مسلسل "هجمة مرتدة" والذي خاض بطولته كل من النجم أحمد عز، والفنانة التونسية هند صبري، وظهر خلال الأحداث بشخصية طبيب بشري يدعى “حازم” شقيق أحمد عز حيث استشهد في الحلقات الأخيرة من العمل على يد عناصر إرهابية.

 

يعد مسلسل هجمة مرتدة من الأعمال المهمة والتي تناقش أحد العمليات من ملفات المخارات العامة المصرية خلال الفترة الماضية، والتي توضح سيطرة الأجهزة الاستخباراتية العالمية على بعض العناصر الضعيفة وتجنيدهم مقابل حفنة من المال، ويقدم العمل شخصية "سيف" والتي قدمها النجم أحمد عز بشكل مختلف وسط أجواء من الأكشن، من خلال شاب يعمل بالخارج ويتعاون مع المخابرات المصرية ويجهض جهود بعض الأجهزة الخارجية في استغلال الشباب لتنقلب العملية الاستخباراتية عليهم في ضربة قوية للمخابرات العامة من خلال عنصرين هامين من قيادات الجهاز يقوم بهما الفنان هشام سليم، والفنان نضال الشافعي.

 

يشارك في بطولة المسلسل عدد كبير من النجوم على رأسهم الفنانة هند صبري، والفنانة الكبيرة ماجدة زكي، والنجم هشام سليم، والفنان القدير أحمد فؤاد سليم، والفنان صلاح عبد الله، والفنانة الشابة ندا موسى، ونضال الشافعي، ومحمد جمعة، وخالد أنور، ومن تأليف باهر دويدار.

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