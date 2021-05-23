إصابات كورونا فى تونس تتجاوز 334 ألف حالة

أعلنت وزارة الصحة التونسية، مساء السبت، تسجيل 1266 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ(24) ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي المصابين في البلاد إلى 334 ألفًا و99 حالة.

وأضافت الوزارة - في بيان حول الوضع الوبائي في البلاد - أنه تم خلال ال(24) ساعة الماضية أيضًا تسجيل 41 وفاة جديدة بالفيروس التاجي، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 12 ألفًا و182 حالة.



وأوضحت الوزارة أنه تم تسجيل شفاء 986 حالة من الإصابة بالفيروس خلال الـ(24) ساعة الماضية.



إصابات كورونا حول العالم



أظهر إحصاء لـ"رويترز"، أن أكثر من 165.17 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى ثلاثة ملايين و560696.

كما أظهرت بيانات جامعة جونز هوبكنز، ووكالة بلومبرج للأنباء، عن إعطاء 1.61 مليار جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في أنحاء العالم حتى السبت..

ويقدر أحدث معدل للتطعيم في العالم بنحو 27.6 مليون جرعة في اليوم الواحد، على أساس البيانات المعلنة يوميا، وعلى مدار متوسط 7 أيام.

وبلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في أنحاء العالم 2ر166 مليون حالة، وعدد الوفيات 44ر3 مليون.

ترتيب تصدر الدول بإصابات كورونا حول العالم

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة، ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا وإندونيسيا والمكسيك وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

وأودت جائحة «كوفيد- 19» في منطقة أميركا اللاتينية والبحر الكاريبي بأكثر من مليون شخص منذ بدأ فيروس كورونا بالانتشار في العالم قبل عام ونصف العام، في وقت اقترح صندوق النقد الدولي خطة مساعدة بقيمة 50 مليار دولار لتعزيز حملات التلقيح ووقف تفشي الوباء.