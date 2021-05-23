طلاب الثانوية العامة يؤدون الامتحان التجريبى الثانى لـ3 مواد.. اليوم

ينطلق اليوم الأحد أول أيام الامتحانات التجريبية الإلكترونية الثانية لطلاب الثانوية العامة، وتستمر لمدة ثلاثة أيام، على مستوى الجمهورية، وسط إجراءات أمنية واحترازية مشددة.

ويؤدي الطلاب، اليوم الأحد 23 مايو، الامتحان التجريبي في مواد اللغة العربية وتبدأ من الساعة 10 وتنتهي الساعة 11:00، واللغة الإنجليزية وتبدأ الساعة 11:30 وتنتهي الساعة 12، واللغة الثانية وتبدأ الساعة 12:30 وتنتهي الساعة 1 ظهرا.

وأعلنت الوزارة طريقة حصول الطلاب على الباسورد واسم المستخدم للدخول على منصة local محملة على جهاز التابلت، حتى يتم فتح الامتحان أمام الطلاب.

وأكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أن الهدف من الاختبار التجريبي لشهر مايو، هو اختبار السيستم والشبكات والسيرفرات بالمدارس، وتعرف الطلاب على نظام الأسئلة والإجابات، وتدريبهم الطلاب على نظام الأسئلة الجديد.

وشدد الوزير على أن امتحان مايو التجريبي يجري لطلاب الصف الثالث الثانوي الذين معهم جهاز تابلت، سواء في مدارس خاصة أو حكومية، و يعقد الامتحان التجريبي الثاني داخل الفصول بالمدارس المجهزة بالبنية التحتية بشبكات الإنترنت، وأوضحت الوزارة أن الامتحان التجريبي في مايو يتضمن أسئلة في الوحدتين الأولى والثانية لكل مادة.

وشددت على تعقيم وتطهير المدارس قبل استقبال الطلاب لأداء الامتحانات التجريبية الثانية، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية الوقائية من فيروس كورونا، وتطبيق التباعد الاجتماعي أثناء جلوس الطلاب في اللجان.

ومن جانبه، أكد وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، أن الامتحانات التجريبية الثانية بشهر مايو هي امتحانات بلا درجات، ومجمعة على التابلت للمواد الدراسية، ويتم الدخول بأكواد مختلفة، وهي قصيرة وبها عدد أصغر من الأسئلة.

جدير بالذكر، أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تعقد امتحانات الثانوية العامة المقررة في 4 يوليو المقبل، إلكترونيا عبر أجهزة التابلت، لأول مرة في تاريخها، بلجان مؤمنة بالمدارس وسط إجراءات أمنية واحترازية مشددة، حفاظًا على الطلاب والقائمين على العملية الامتحانية من انتشار فيروس كورونا المستجد.