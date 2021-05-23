وزير السياحة: حملة دولية للترويج للمقاصد المصرية لمدة 3 سنوات

كشف الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، أن الوزارة تعمل على تعزيز الترويج السياحي لمصر في الأسواق المختلفة، حيث تقوم حاليا بإطلاق حملات إلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بها، بالإضافة إلى حرصها على تنظيم العديد من الزيارات التعريفية من خلال دعوة واستضافة عدد من أشهر الكتاب السياحيين والمدونين والمؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة من كافة دول العالم.

وأضاف "العنانى"، فى تصريحات صحفية، أنه قبل بداية الخريف هذا العام سوف تطلق الوزارة حملة ترويجية دولية لمصر لمدة ثلاث سنوات، وذلك بعد انتهاء التحالف الدولي الذي تعاقدت معه الوزارة في يناير الماضي لإعداد استراتيجة إعلامية متكاملة، حيث تهدف هذه الحملة إلى الترويج السياحى لمصر بصورة أكبر لجذب المزيد من السائحين إليها.

كما أشار إلى حرص الدولة على تعزيز دمج السياحة الثقافية مع السياحة الشاطئية، وذلك من خلال إنشاء شبكة طرق ضخمة وقطارات سريعة بين المحافظات المصرية المختلفة، بالإضافة إلى العمل على ربط البحر الأحمر بوادي النيل على كافة محاوره.

يشار إلى أن وزير السياحة والآثار قد شكل لجنة "خبراء الترويج السياحي" برئاسة الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، وعضوية عدد من خبراء التسويق من داخل وخارج الوزارة والهيئة، وأساتذة الجامعة، وتعمل هذة اللجنة لدراسة الأسواق السياحية المصدرة للسياحة إلى مصر والفئات المستهدفة من كل سوق، كما تهدف الاستراتيجية الإعلامية المتكاملة التى يعكف عليها تحالف دولى تعاقدت معه الهيئة مؤخرا لإعداده والتى ستكون بمثابة منهج متكامل تسير عليه للترويج والتسويق للمقاصد السياحية المختلفة وآليات الترويج والتسويق لكل سوق وأنسب وسيله دعائية مناسبة وتصل بأكبر عدد من السائحين منها، وستقوم أحد الشركات بتفيذ هذه الاستراتيجية وفق خطة وزارة السياحة.