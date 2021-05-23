الأحد 23 مايو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حقيقة الضابط المزيف لاستدراج سائقي التاكسي والاعتداء عليهم بالدقهلية

ضبط
ضبط

كشفت وزارة الداخلية حقيقة ما نشرته إحدى الصفحات على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" بصورة لأحد الأشخاص زعمت خلاله أنه يستدرج سائقى "التاكسى" من محافظة الدقهلية وفى طريقه إلى الزقازيق يقوم بتوقيفه بمعاونة آخرين والتعدى على السائق بالضرب وسرقة "التاكسى" وأنه دائم التردد على منطقة عزبة الصفيح بالمنصورة بمحافظة الدقهلية ويحمل معه كارنية ضابط.

وأوضحت الوزارة في بيانها أنه بالفحص تبين عدم ورود بلاغات سرقة أو محاضر مُحررة بالإسلوب المُشار إليه خلال الآونة الأخيرة، مؤكدة عدم صحة ما تم تناوله فى هذا الشأن جملةً وتفصيلاً. 

وأكدت أنه عقب تقنين الإجراءات تم تحديد وضبط (مسئول الصفحة -مقيم بدائرة مركز شرطة السنبلاوين بمحافظة الدقهلية) ، وأقر بنشره الخبر وعلمه بعدم صحته - بغرض زيادة نسبة المشاهدات والمتابعين. وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

الأكثر قراءة

رئيس لجنة كورونا يكشف تطورات الحالة الصحية لـ دلال عبد العزيز

محمد الباز: إثيوبيا تمارس بلطجة دولية.. وموقف مصر ثابت

إصابة الفنان خالد أنور بفيروس كورونا

«علشان يبيعوا البيت».. «فيومي» يغلق باب مسجد بالطوب

تامر حبيب بعد غيابه عن جنازة سمير غانم: «غنيت ورقصت.. حد عايز حاجة؟»

الرئيس السيسي: طموح مصر غير محدود في التطور الصناعي والتقدم والتنمية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

سمير غانم.. إذا أحب الله عبدًا

ماجد حبته

بصمة خضراء.. وأفعال سوداء!

الحسين عبدالرازق

بندّن فى مالطا!

د. الهلالى الشربينى الهلالى

ترسيخ القيم الأخلاقية: مدخل لتحقيق المواطنة الصالحة والضبط الاجتماعى (2/2)

بسنت حسن

أنسنة القضية

عبد الرحيم طايع

حكمة العالم الغائبة بشأن فلسطين

ماجد حبته

ضرورة الدولة الفلسطينية

صفاء النجار

أنتونى هوبكنز.. أساطير الحافة والظلال «1-4»

صور

جنازة الفنان سمير غانم

قبل مواعيد الإغلاق.. زحام بكورنيش الإسكندرية في أول أيام العيد (صور)

وصول 500 ألف جرعة من لقاح «سينوفارم» إلى مطار القاهرة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

هدف ثمين.. لماذا استمرت إسرائيل في التصعيد العسكري ضد غزة؟

مجلس الأمن يؤيد وقف إطلاق النار في غزة ويقر بدور مصر في الاتفاق

سكان غزّة بعد وقف الحرب: السيسي أنقذنا من مصير مظلم