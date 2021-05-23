حقيقة الضابط المزيف لاستدراج سائقي التاكسي والاعتداء عليهم بالدقهلية

كشفت وزارة الداخلية حقيقة ما نشرته إحدى الصفحات على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" بصورة لأحد الأشخاص زعمت خلاله أنه يستدرج سائقى "التاكسى" من محافظة الدقهلية وفى طريقه إلى الزقازيق يقوم بتوقيفه بمعاونة آخرين والتعدى على السائق بالضرب وسرقة "التاكسى" وأنه دائم التردد على منطقة عزبة الصفيح بالمنصورة بمحافظة الدقهلية ويحمل معه كارنية ضابط.

وأوضحت الوزارة في بيانها أنه بالفحص تبين عدم ورود بلاغات سرقة أو محاضر مُحررة بالإسلوب المُشار إليه خلال الآونة الأخيرة، مؤكدة عدم صحة ما تم تناوله فى هذا الشأن جملةً وتفصيلاً.

وأكدت أنه عقب تقنين الإجراءات تم تحديد وضبط (مسئول الصفحة -مقيم بدائرة مركز شرطة السنبلاوين بمحافظة الدقهلية) ، وأقر بنشره الخبر وعلمه بعدم صحته - بغرض زيادة نسبة المشاهدات والمتابعين. وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.