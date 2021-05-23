الأحد 23 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

محمد هنيدى: سمير غانم كان مدرسة متفانية فى العمل

محمد هنيدى
محمد هنيدى

قال الفنان محمد هنيدي، إن  فقدان الفنان القدير سمير غانم يمثل خسارة كبيرة، مؤكدًا أن الأجيال خاصة فيما يتعلق بالمجال الكوميدي تسلم بعضها البعض، كاشفًا أن جيله تسلم الكثير من جيل سمير غانم.
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وأضاف "هنيدي" في مداخلة هاتفية خلال برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة "ON"، السبت: "كل جيل بيسلم جيل وبالأخص اللي شغال في الكوميديا والفنان سمير غانم كان مدرسة وتفاني في الشغل وأنا عشان أتكلم عليه   ككومديان هنحتاج وقت طويل جدًا".
أضاف: "لكن عشان نتكلم عن إنسانيته فالدنيا واضحة كل  الناس حزينة من إمبارح بمختلف الأجيال حتى الأطفال بتعيط  عشان كان مخلص في عمله  وطول الوقت مكنش بيفكر غير أنه يشجع الناس الجديدة ويسعد الجمهور". 


وواصل: "كان حدوتة وأستاذ ومعلم مسرح وعلى المستوى الانساني كان إنسان راقي".
 

وحول ماتعلمه منه قال: "تعلمت منه الارتجال وهو كان بيقلي  دائماً أهم شيء الارتجال وكنت بتفرج عليه في المسرح وكان ابو الارتجال وده موضوع صعب  أنه يكون فكرة عشان يضحك الناس كان حضوره عالي من أول ظهوره في أول ثانية على المسرح وهو كوميديان من النوع الكبير جدًا بخلاف أنه فنان شامل غنى ورقص وعمل فوازير  عمل كل الألوان".

 

وكانت قد نعت الإعلامية لميس الحديدي  الفنان الكبير  سمير غانم ، قائلة: "غابت ضحكته بالأمس وتركت في قلوب أهله وقلوبنا  وجع كبير".


وتابعت الحديدي عبر برنامجها "كلمة أخيرة" المذاع على قناة "ON"، اليوم السبت، قائلة: "رحل سمير غانم بعد ستين عامًا من الكوميديا والذي بكاه الصغار والكبار وهو ثالث فريق ثلاثي أضواء  المسرح الذي غابت شمس رفيقهم الثالث بعد أن إستطاعوا أنه يتركوا البهجة في أفلامنا وغنائهم الجميل، سيمر  غانم فطوطة وسمير". 


وأتمت: "رحل الفنان الكبير بسبب تداعيات الفيروس اللعين كورونا   فاثار الفيروس اللعين أكبر  وليست المشكلة في تحول مسحات مصابيه من إجابية لسلبية فالتداعيات قد تبقى  محدثة أثاراً بشعة، عزاءنا   لأسرته ولبناته"، متنمية الشفاء للفنانة الكبيرة دلال عبد العزيز   قائلة "ربنا يقوم حبيبة الكل بالسلامة".
https://www.facebook.com/watch/?v=377548306973893

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