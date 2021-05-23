«تعليم المنوفية»: لا تهاون مع أى تقصير أثناء فترة الامتحانات

أكد أحمد سويد، مدير مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بالمنوفية، اليوم، أنه لا تهاون مطلقًا مع أي تقصير أثناء الفترة القادمة والخاصة بالتحضير والاستعداد لعقد امتحانات الشهادات العامة المحلية أو الدبلومات الفنية والثانوية العامة، ولا تهاون إطلاقًا في الالتزام التام بكامل الإجراءات الاحترازية والوقائية الخاصة بالوقاية من عدوى فيروس كورونا المستجد، سواء مع الطالب أو المسئولين عن تنظيم العملية الامتحانية داخل اللجان، كإجراء "إجباري" يطبق على الجميع.

وأوضح أن ذلك يأتي تطبيقًا للقرارات الصادرة والكتب الدورية وتعليمات وتوجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، بتضافر كل الجهود وتوفير كافة الامكانيات المتاحة لإنجاح العملية الامتحانية والخروج الآمن بها في ظل انتشار فيروس كورونا.

وقال "سويد"، خلال الاجتماع الذي عقدته مديرية التربية والتعليم بالمنوفية اليوم، بحضور قيادات العملية التعليمية بديوان المديرية والإدارات التعليمية العشر، إن المديرية استعدت لبدء الامتحانات العملية والنظرية للشهادات العامة المحلية وشهادة الدبلومات الفنية والثانوية العامة بتشكيل غرفة عمليات محلية بديوان المديرية، يتبعها غرف عمليات فرعية بكل إدارة تعليمية لرصد والإبلاغ الفوري عن أي معوقات أو مشكلات تعوق انتظام العملية الامتحانية وحلها فورًا ومنع تكرارها.

وأضاف مدير المديرية، أن امتحانات الشهادة الإعدادية العامة ستعقد وفقًا للجدول المعلن على مستوى 387 لجنة امتحانية على مستوى محافظة المنوفية بالتعاون مع كافة الأجهزة الأمنية، والتنسيق التام مع رؤساء المراكز والمدن، لتوفير بيئة آمنة والتأكيد على منع أي تجمعات لأهالي الطلاب أمام اللجان الامتحانية، مضيفًا أن جميع أجهزة المحافظة تعمل على توفير كافة الإمكانات لإنجاح هذه الامتحانات لكونها من المهام القومية، ولما لها من دور في استقرار النظام التعليمي.

وشدد "سويد" على اتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية من تعقيم وتطهير اللجان الامتحانية يوميًا قبل دخول الطلاب وعقب الانتهاء من اداء الامتحانات، واتباع التعليمات الصادرة بالتباعد وعدم التلاحم والحد من التكدس والتزاحم تطبيقًا لخطة الدولة.