الأحد 23 مايو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

عمر ودنيا كرسا وقتهما لمساندة أهالى غزة وتخفيف معاناتهم

عمر عبداللطيف
عمر عبداللطيف

قررا عمر ودنيا شاب وشابة في مقتبل عمرهما، أن يساندا أهالي غزة في التخفيف عن معاناتهم، وتجهيز عدد من المساعدات الغذائية والطبية لهم، وكرسا وقتهما من أجل التطوع لهم، والعمل على الوقوف بجانبهم، لذا قررا التطوع في الهلال الأحمر فور الإعلان عن الراغبين في التطوع، وتلقا التدريبات والتأهيلات اللازمة للتعامل مع الأزمة.

 

عمر عبداللطيف: شعوري لا يوصف بمساندة أبناء فلسطين

عمر محمد عبد اللطيف، يدرس في الفرقة الرابعة بكلية التجارة جامعة السويس، يقول: " شعوري لا يوصف في ظل التطوع لعمل إنساني ولاسيما في تقديم المساندة وقت الأزمات والكوارث في وقت يظهر فيه تضحيات الكثير من أجل المجتمع والإنسانية وفخور بمشاركتي في مساعدة جرحى وضحايا الاحتلال الإسرائيلي والوقوف بجانب أبناء فلسطين ولو بجزء بسيط".

وتابع أنه متطوع في الهلال الأحمر فرع السويس منذ عام ٢٠١٨، والهلال الأحمر جمعية عالمية لمساندة الإنسانية في السلم والحرب، منوهًا أن إيمانًا من الجمعية للمساندة في وقتي السلم و الحرب قررت مساندة لأهالي غزة.

تمنى عمر، كل ما هو طيب من أجلهم وخير، وانتهاء الحرب نهائيا إلى الأبد بأقل الخسائر البشرية والمادية.

دنيا مرزوق: بحلم أن يعيش أهالي غزة في أمن وأمان وحياتي كلها فداهم

دنيا مرزوق، طالبة في الفرقة الرابعة كلية الآداب جامعة بنها، تقول: “قررت أن أشارك في إغاثة ومساندة أهالي غزة أملًا في مساعدتهم وبحلم أن يعيش أهالي غزة في أمن وأمان وحياتي كلها فداهم وهفضل أساعدهم مدى العمر وكلنا أخوات ونفسي مشوفش مصابين منهم تاني".

وأوضحت أحد متطوعي الهلال الأحمر لإغاثة أهالي غزة، أن أسرتها دعمتها للتطوع، وتوفير كافة المستلزمات والأدوات لها، وبث روح التضحية والفداء من أجل الوطن، وكل ما في ذهنها مداوة آلامهم وإنقاذهم، وسلامة المواطنين بغزة، وتوفير الرعاية الطبية لهم.

أهالي غزة معاناتهم التطوع في الهلال الأحمر الهلال الأحمر غزة التخفيف عن معاناتهم

الأكثر قراءة

رئيس لجنة كورونا يكشف تطورات الحالة الصحية لـ دلال عبد العزيز

محمد الباز: إثيوبيا تمارس بلطجة دولية.. وموقف مصر ثابت

إصابة الفنان خالد أنور بفيروس كورونا

«علشان يبيعوا البيت».. «فيومي» يغلق باب مسجد بالطوب

تامر حبيب بعد غيابه عن جنازة سمير غانم: «غنيت ورقصت.. حد عايز حاجة؟»

الرئيس السيسي: طموح مصر غير محدود في التطور الصناعي والتقدم والتنمية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

سمير غانم.. إذا أحب الله عبدًا

ماجد حبته

بصمة خضراء.. وأفعال سوداء!

الحسين عبدالرازق

بندّن فى مالطا!

د. الهلالى الشربينى الهلالى

ترسيخ القيم الأخلاقية: مدخل لتحقيق المواطنة الصالحة والضبط الاجتماعى (2/2)

بسنت حسن

أنسنة القضية

عبد الرحيم طايع

حكمة العالم الغائبة بشأن فلسطين

ماجد حبته

ضرورة الدولة الفلسطينية

صفاء النجار

أنتونى هوبكنز.. أساطير الحافة والظلال «1-4»

صور

جنازة الفنان سمير غانم

قبل مواعيد الإغلاق.. زحام بكورنيش الإسكندرية في أول أيام العيد (صور)

وصول 500 ألف جرعة من لقاح «سينوفارم» إلى مطار القاهرة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

هدف ثمين.. لماذا استمرت إسرائيل في التصعيد العسكري ضد غزة؟

مجلس الأمن يؤيد وقف إطلاق النار في غزة ويقر بدور مصر في الاتفاق

سكان غزّة بعد وقف الحرب: السيسي أنقذنا من مصير مظلم