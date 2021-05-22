السبت 22 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تحرير 140 محضر عدم الالتزام بارتداء الكمامات في بنى سويف

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف، بالتنسيق مع شرطة المرافق حملة مكبرة بشوارع المدينة في إطار تكليفات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف تحت إشراف اللواء وليد البيلي رئيس مركز ومدينة بني سويف.

قاد الحملة محمد رياض، نائب رئيس المدينة ونادي مرداش نائب رئيس المدينة، وسليمان السيد مدير الازمات ومسئولي الوحدة، وأسفرت الحملة علي متابعة مواعيد غلق المحلات التجارية والكافيهات والمقاهي والالتزام بمواعيد الغلق كما تم تحرير 140 محضر عدم الالتزام بارتداء الكمامات، وتم ضبط 4 شيش واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

فى سياق منفصل، أكد محافظ بنى سويف الدور المهم الذي تقوم به الأكاديمية الوطنية  للتدريب، خاصة مع قيامها بتنفيذ برنامج تأهيل التنفيذيين للقيادة، والذي يدعم جهود الدولة نحو رفع قدرات الجهاز التنفيذي وتأهيل الشباب للمناصب القيادية، من منطلق الاهتمام الكبير للدولة المصرية، تحت رعاية وقيادة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بضرورة ضخ دماء جديدة وشابة نحو قيادة تنفيذية تمتلك  القدرات الإدارية المطلوب لمواكبة تطور العصر، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

بني سويف محافظ بني سويف شرطة المرافق دكتور محمد هاني غنيم الوحدة المحلية الاجراءات الاحترازية

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