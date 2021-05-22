السبت 22 مايو 2021
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عالم

السودان: نسعى للاستفادة من التجربة المصرية في تدريب الدبلوماسيين

لقاء وزيرة الخارجية
لقاء وزيرة الخارجية السودانية بالقناصل لدى الخرطوم

أكدت الدكتورة مريم الصادق المهدي وزيرة الخارجية السودانية، اليوم السبت، أن الخرطوم تسعى للاستفادة من التجربة المصرية في تدريب الدبلوماسيين والمجالات الأخرى.

جاء ذلك خلال لقاء مريم الصادق المهدي وزيرة الخارجية، اليوم بمقر الوزارة بالخرطوم بالقناصل الفخريين لدى السودان لعدة دول أفريقية، وأوروبية وآسيوية بحضور وكيل وزارة الخارجية السفير محمد الشريف ومدراء بعض الإدارات بالوزارة.

وأعربت مريم المهدي عن امتنانها لدور القناصل في خدمة الوطن ودورهم الاستراتيجي في خدمة العلاقات الثنائية ومن بعدها قدمت تنويراً عن دور وزارة الخارجية في ظل السياسات الجديدة المرتكزة على أهداف الفترة الانتقالية والتي توجت بالاستراتيجية والتوجهات الجديدة لوزارة الخارجية والتي تخدم مصالح سودان الثورة، وذلك وفق بيان لوزارة الخارجية السودانية.

وأوضحت مريم المهدي الرؤية الإستراتيجية لوزارة الخارجية تجاه القارة الأفريقية وجعل السودان مركزاً لأفريقيا في كافة الأصعدة وعقد شراكات دولية وإقليمية ترتكز على الاستفادة من التجارب السابقة مع دول مثل آيرلندا، فرنسا، ومصر والإمارات وبمشاركة رؤية وتجارب دول التمثيل في تدريب الدبلوماسيين وغيرهم.

كما قدمت مريم المهدي شرحاً مفصلاً عن نجاح مؤتمر باريس وعن أهمية التنظيم والاستعداد الداخلي لكافة مفاصل الدولة في الفترة القادمة لا سيما توحيد الرؤية الداخلية والاستفادة من نتائج مؤتمر باريس.

من جانبهم، أكد القناصل الفخريون حرصهم على تقديم كل ما يدعم تقدم السودان ودفع وتطوير العلاقات الدبلوماسية لدول التمثيل مع السودان.

السودان مريم الصادق المهدي مصر الخرطوم الخارجية السودانية

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