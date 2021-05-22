«سلطان»: شركات السياحة والوزارة على استعداد تام لموسم الحج

قال ياسر سلطان عضو غرفة شركات السياحة، إنه حتى الآن لم تعلن المملكة العربية السعودية عن استقبالها للحجاج من الخارج، موضحا أن شركات السياحة ووزارة السياحة والآثار على استعداد تام بتنظيم موسم الحج، لكن الأمر يتوقف على قرار المملكة والضوابط.

وأضاف «سلطان» فى تصريحات خاصة لـ«الدستور» أن المملكة أعلنت خلال العام الماضي تنظيم الحج بـ10 آلاف حاج ومع تداعيات فيروس كورونا تم تنظيم الشعائر بما يقرب من ألف حاج من مواطنى المملكة العربية السعودية.

وأشار إلى أنه في نفس التوقيت من كل عام كانت قرعة الحج السياحي لدينا انتهت والشركات قامت بحجز السكن والاتفاق على الخدمات المقدمة للحجاج، لافتا إلى أنه من الصعوبة التكهن بإمكانية التنظيم أو الأعداد التى سيسمح لها بالدخول لإحياء الشعائر الدينية.