محافظ الغربية يتابع تطبيق الإجراءات الاحترازية بكفر الزيات

تفقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، مساء اليوم، شوارع مدينة كفر الزيات (الكورنيش، مصطفى كامل، الشركات، الجيش، أنور السادات، عبدالخالق متولي، طريق كفر الزيات -طنطا).

وتابع المحافظ التزام (الورش ، الكافيهات، المطاعم والمحال التجارية) بمواعيد الغلق المقررة وكذلك الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية من التزام التباعد وارتداء الكمامات في أماكن تقديم الخدمات ، إلى جانب رفع كافة الإشغالات المتعدية على حرم الطريق .

وأسفرت الجولة عن غلق وتشميع (٥) ورش، و(٢) محل حلاقة ، ومقهى وتحرير محضر إشغال لمقهى لتعديه على حرم الطريق .

وكان محافظ الغربية شدد على كافة التنفيذيين بالتنسيق الكامل لمتابعة تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية منعاً للإصابة بفيروس كورونا المستجد في ظل الاستعداد للموجة الثالثة، مشدداً على عدم إقامة أي موائد رمضانية أو الاعتكاف بالمساجد، خلال شهر رمضان، وكذا عدم فتح الأضرحة وحظر إقامة سرادقات العزاء أو أي احتفالات أخرى، وضرورة الالتزام بتطبيق كافة تعليمات وزارة الأوقاف في هذا الشأن.