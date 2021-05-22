السبت 22 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

نائبة التنسيقية تتقدم بطلب إحاطة لوزير الإسكان بسبب «هرم سيتي»

غادة علي
غادة علي

توجهت غادة علي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بطلب للمستشار حنفى الجبالي رئيس مجلس النواب لتوجيه طلب إحاطة للدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة بشأن عدم تسليم عقود الملكية للوحدات السكنية المنفذة في مدينة 6 أكتوبر مشروع "هرم سيتي"، ويأتي ذلك إعمالا لنص المادة 134 من الدستور والمادة 212 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب. 

أضافت عضو مجلس النواب أن الوحدات السكنية محل الطلب تم إنشاؤها عام 2008 على إثر أزمة انهيار جبل الدويقة وتم تسليمها للسكان عام 2010 بناء على جوابات تسليم من حي منشأة ناصر موجه لشركة أوراسكوم، وبالرغم من مرور أكثر من 10 سنوات على تملكهم الوحدات السكنية إلا أن الشركة المنفذة لم تسلمهم عقود التمليك حتى الآن، لافتة إلى أن ذلك ترتب عليه حرمان سكان مشروع هرم سيتي ويقدر عددهم بـ260 أسرة من تعديل محل الإقامة ببطاقات الرقم القومي لهم ولأسرهم ومن ثم الاستفادة من بطاقات التموين ومعاشات تكافل وكرامة وكذلك التقديم لأطفالهم في المدارس المحيطة بمحل سكنهم في هرم سيتي. 

وشددت عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على أن مثل هذه المخالفات لا يمكن قبولها أو تجاوزها في الوقت الذي تسعى فيه الدولة بكل إمكاناتها لتوفير حياة كريمة للمواطن المصري، مؤكدة أن أعضاء التنسيقية في البرلمان سيسخرون كل أدوات الرقابة البرلمانية من أجل حل مشكلات المواطن المصري.

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