صناعة المعلومات: زيادة الاستثمارات الحكومية بمشروعات مصر الرقمية في الموازنة الجديدة

أكد الدكتور حمدي الليثي نائب رئيس غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات باتحاد الصناعات المصرية أن الحكومة تولي اهتماما كبيرا بتنفيذ مشروعات مصر الرقمية، متوقعا زيادة حجم الاستثمارات الحكومية خلال العام المالي الجديد ٢٠٢١-٢٠٢٢ لتصل إلي ٢٠ مليار جنيه مقابل ١٥ مليار جنيه العام المالي المنتهي في ٣٠ يونيو المقبل.

وأشار نائب رئيس الغرفة في تصريحات لـ«الدستور» إلى أن هناك اهتماما من القيادة السياسية بتنفيذ مشروعات بناء مصر الرقمية وفتح آفاق جديدة أمام الشباب وتوفير فرص عمل مباشرة، مؤكدا أن وزارة الاتصالات تتبنى عدة مشروعات قومية بالتعاون مع الوزرات المعنية مثلما دور الذي تقوم به الوزارة في مجال ميكنة الجهات الحكومية.

وتابع «الليثي» أن أهم من مشروعات مصر الرقمية مشروع الفايبر وتوصيل وربط ٣٣ ألف مبنى حكومي بشبكة الفايبر على مستوى الجمهورية بتكلفة تصل نحو ٦ مليار جنيه، وتم الانتهاء من نحو ٥ آلاف مبنى خلال العام المالي الجاري.

ولفت إلى أن المشروع الثاني تجهيز الحي الحكومي وتوفير سبل التكنولوجيا استعدادا لعملية انتقال ٥٢ ألف موظف للعاصمة الإدارية الجديدة بالإضافة إلى إنشاء مدينة المعرفة الرقمية أول مدينة للمعارف الرقمية في العاصمة الإدارية الجديدة بتكلفة ٢ مليار جنيه .

وقال نائب رئيس الغرفة إلي أن هناك مشروع في غاية الأهمية ميكنة الخدمات الحكومية واتاحتها للمواطنين رقميا بالإضافة إلي مشروع تطوير وتحديث البنية التحتية ورفع شبكات الانترنت بتكلفة تصل نحو ٥.٦ مليار جنية وتوصيل الانترنت الي مليون منزل في الريف .

وأشار الليثي إلي أن مشروع ميكنة الجامعات المصرية والذي يستهدف نحو ٢٧ جامعة حكومية و ٤ جامعات أهلية بتكلفة ٣ مليار جنيه بهدف ميكنة اعمال الامتحانات والمناهج الدراسية والمحاضرات وتطبيق منظومة التعليم عن بعد .

وقال إن أحدي المشروعات المهمة ايضا مشروع ميكنة ورقمنة المستشفيات الحكومية سواء الجامعية أو التابعة لوزارة الصحة بالإضافة لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل.

وأوضح الليثي أن تدريب بناء القدرات للشباب من خلال منصات رقمية ومراكز لإبداع والابتكار وريادة الأعمال أحد اولويات وزارة الاتصالات خلال الفترة الحالية بهدف تدريب وتأهيل ١٥٠ الف شاب لسوق العمل ودعم الافكار الناشئة.