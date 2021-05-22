في أول لقاء بينهما.. لماذا قال يوسف وهبي لفريد شوقي «أنت غبي»؟

يعد الفنان الراحل فريد شوقي من أهم نجوم السينما المصرية عبر تاريخها وله مئات الأعمال السينمائية والمسرحية أيضًا وجمعته العديد من الأعمال بالفنان الكبير الراحل يوسف وهبي، وكان فريد شوقي يعتبر يوسف وهبي بمثابة الأب الروحي له في الفن، إلا أن أول موقف جمعهما سويًا لم يأتي بالنتيجة التي توقعها وحش الشاشة فريد شوقي فقد لقنه يوسف وهبي درسًا قاسيًا إلا أن فريد شوقي اعتبر هذا الموقف من أهم الدروس في حياته.

في أحد البرامج التلفزيونية تحدث فريد شوقي عن علاقة الصداقة التي جمعته بالفنان الكبير يوسف وهبي وقال :"حينما كنت في سن الطفولة كنت أحب التمثيل وكنت اعتبره هواية قبل ان احترفه بالطبع، وقبل دخولي المعهد كنت أحب تقليد الفنان الكبير عميد المسرح العربي يوسف وهبي، وكنت ولا أزال اعتبره من أهم رموز التمثيل في مصر، كنت أقلده في الصوت والحركة، لدرجة أن بعض الجيران كانوا يفتحون الراديو معتقدين ان هناك برنامج إذاعي ليوسف وهبي بينما الحقيقة انني كنت أقلده في ذلك الوقت في غرفتي، وفي أحد الأيام في الأجازة الصيفية أتي لزيارتنا في المنزل فقد كان صديقًا لوالدي والذي أخبره بحبي للتمثيل وان لدي موهبة، وطلب مني يوسف وهبي التمثيل أمامه وبعدما انتهيت انتظرت ان يصفق لي أو يرد باي تعبير جيد فوجدته ينهرني قائلا انت غبي، تقلد يوسف وهبي لماذا تقلدني وانا عايش على قيد الحياة لماذا لا تبني شخصية فريد شوقي وتعمل على تنمية موهبتك كشخصية مستقلة لا أن تقلد شخص يعرفه الناس بالفعل، وهو ما كان الدرس الأول في حياتي الذي تعلمته من الفنان الكبير يوسف وهبي".

وفي ذات اللقاء تحدث فريد شوقي عن بعض المواقف الكوميدية التي جمعته بعد ذلك بالفنان يوسف وهبي وقال :"هو كان كداب شوية لكن كدبة كان لذيذ حينما كان يحكي ذات الموقف مرتين كان يقوله بطريقة مختلفة وكان يقنعك بالروايتين لدرجة تجعلك في حيرة اي الروايتين أصدق وهل ما يحكيه وقائع حقيقية من الأساس أم أنه يختلق مواقف ليجعلنا نضحك عليها" وكان أول أعمال فريد شوقي الفنية هو فيلم ملاك الرحمة في عام 1946 مع الفنان يوسف وهبي والذي كان مخرج الفيلم إضافة لبطولته و الفنانة أمينة رزق.