«شغلني معاك يا بيه».. هكذا دخل سمير غانم لعالم الفن بمسرح الجامعة

تعد فرقة ثلاثي أضواء المسرح من أهم الفرق الفنية التي قدمت العديد من الأعمال ما بين فوازير رمضان ومسرحيات وأفلام وقد ظهرت تلك الفرقة في منتصف الستينات من القرن الماضي، ويرتبط الاسم في أذهان الجمهور بكلًا من سمير غانم وجورج سيدهم والضيف أحمد، إلا أن التشكيل الأول لتلك الفرقة كان قبل ذلك بسنوات كثيرة خلال فترة الخمسينات بجامعة الإسكندرية وكان القاسم المشترك هو الفنان سمير غانم.

في أحد اللقاءات التلفزيونية كشف الفنان الراحل وحيد سيف عن علاقة صداقته بالفنان سمير غانم، وكيف بدأ مشوارهما الفني معًا.

وقال وحيد سيف خلال لقاء تلفزيوني :"كانت بدايتي الفنية في فترة الثانوي وحينما دخلنا الجامعة أصبحنا معروفين، وكان الفنان سمير غانم في كلية الزراعة وكنت انا في كلية الآداب قسم التاريخ، وكان نادي كلية الأداب هو نادي الجامعة كلها كان الكل يترك كليته ويأتون إلى كلية الآداب، وتعرفت على الفنانة زبيدة ثروت وغيرها من النجوم، وكنت أقدم بعض الأعمال الفنية على مسرح الجامعة حتي جاء يوم ووجدت الفنان سمير غانم يدخل إلى نادي الكلية وبمجرد ان وجدني قال ممكن تشغلني معاك يابيه، فأخذت أضحك على مقولته لم يمهلني كثيرًا حتى وجدته يضحكني بطريقة أخرى حينما قال لي شاهد طريقة سيري، وكان يمشي بطريقة مضحكة جدًا محولًا رأسه خلال السير وكتفيه إلى رأس أبو الهول، ومن هنا جاءت بدايتنا في العمل معًا، وكونا ثنائي أطلقنا عليه أخوان غانم، فقد كان هناك منولوجست أسمه أحمد غانم فكنا نسخر من فكرة وجود اكثر من فنان يسمي غانم، لكنه لم يكن معنا وكان معنا شخص يدعى عادل نصيف وهو أول تكوين فرقة ثلاثي أضواء المسرح في الجامعة، وكنا نؤدي حفلات في مسارح القوات المسلحة حتي تفرق الشمل واتجه كلًا منا للعمل بمفرده لكن فكرة فرقة ثلاثي أضواء المسرح ظلت عالقة في ذهن سمير غانم ليعيد تشكيلها مرة أخري من خلال الضيف أحمد وجورج سيدهم".

وكان الفنان سمير غانم قبل دخوله كلية الزراعة بجامعة الإسكندرية طالبًا في كلية الشرطة لكنه لم يكمل دراسته بها، وانتقل إلى كلية الزراعة، والتي كانت أهم أسباب دخوله لعالم الفن من خلال مسرح الجامعة.