السبت 22 مايو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

أيام زمان

«شغلني معاك يا بيه».. هكذا دخل سمير غانم لعالم الفن بمسرح الجامعة

سمير غانم
سمير غانم

تعد فرقة ثلاثي أضواء المسرح من أهم الفرق الفنية التي قدمت العديد من الأعمال ما بين فوازير رمضان ومسرحيات وأفلام وقد ظهرت تلك الفرقة في منتصف الستينات من القرن الماضي، ويرتبط الاسم في أذهان الجمهور بكلًا من سمير غانم وجورج سيدهم والضيف أحمد، إلا أن التشكيل الأول لتلك الفرقة كان قبل ذلك بسنوات كثيرة خلال فترة الخمسينات بجامعة الإسكندرية وكان القاسم المشترك هو الفنان سمير غانم.

في أحد اللقاءات التلفزيونية كشف الفنان الراحل وحيد سيف عن علاقة صداقته بالفنان سمير غانم، وكيف بدأ مشوارهما الفني معًا.

وقال وحيد سيف خلال لقاء تلفزيوني :"كانت بدايتي الفنية في فترة الثانوي وحينما دخلنا الجامعة أصبحنا معروفين، وكان الفنان سمير غانم في كلية الزراعة وكنت انا في كلية الآداب قسم التاريخ، وكان نادي كلية الأداب هو نادي الجامعة كلها كان الكل يترك كليته ويأتون إلى كلية الآداب، وتعرفت على الفنانة زبيدة ثروت وغيرها من النجوم،  وكنت أقدم بعض الأعمال الفنية على  مسرح الجامعة حتي جاء يوم ووجدت الفنان سمير غانم يدخل إلى نادي الكلية وبمجرد ان وجدني قال ممكن تشغلني معاك يابيه، فأخذت أضحك على مقولته لم يمهلني كثيرًا حتى وجدته يضحكني بطريقة أخرى حينما قال لي شاهد طريقة سيري، وكان يمشي بطريقة مضحكة جدًا محولًا رأسه خلال السير وكتفيه إلى رأس أبو الهول، ومن هنا جاءت بدايتنا في العمل معًا، وكونا ثنائي أطلقنا عليه أخوان غانم، فقد كان هناك منولوجست أسمه أحمد غانم فكنا نسخر من فكرة وجود اكثر من فنان يسمي غانم، لكنه لم يكن معنا وكان معنا شخص يدعى عادل نصيف وهو أول تكوين فرقة ثلاثي أضواء المسرح في الجامعة، وكنا نؤدي حفلات في مسارح القوات المسلحة حتي تفرق الشمل واتجه كلًا منا للعمل بمفرده لكن فكرة فرقة ثلاثي أضواء المسرح ظلت عالقة في ذهن سمير غانم ليعيد تشكيلها مرة أخري من خلال الضيف أحمد وجورج سيدهم".

وكان الفنان سمير غانم قبل دخوله كلية الزراعة بجامعة الإسكندرية طالبًا في كلية الشرطة لكنه لم يكمل دراسته بها، وانتقل إلى كلية الزراعة، والتي كانت أهم أسباب دخوله لعالم الفن من خلال مسرح الجامعة.

سمير غانم ثلاثي أضواء المسرح أبرز أعمال الفنان سمير غانم أسرار من حياة الفنان الكبير سمير غانم

الأكثر قراءة

محمد الباز: إثيوبيا تمارس بلطجة دولية.. وموقف مصر ثابت

الرئيس السيسي: طموح مصر غير محدود في التطور الصناعي والتقدم والتنمية

تامر حبيب بعد غيابه عن جنازة سمير غانم: «غنيت ورقصت.. حد عايز حاجة؟»

رامي رضوان: دلال عبدالعزيز سلبى كورونا ولم نخبرها بوفاة سمير غانم

انخفاض الحرارة ثم ارتفاعها.. تفاصيل الطقس حتى منتصف الأسبوع

مصطافو الإسكندرية عقب عودة فتح الشواطئ: «النهاردة عيد» (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

سمير غانم.. إذا أحب الله عبدًا

ماجد حبته

بصمة خضراء.. وأفعال سوداء!

الحسين عبدالرازق

بندّن فى مالطا!

د. الهلالى الشربينى الهلالى

ترسيخ القيم الأخلاقية: مدخل لتحقيق المواطنة الصالحة والضبط الاجتماعى (2/2)

بسنت حسن

أنسنة القضية

عبد الرحيم طايع

حكمة العالم الغائبة بشأن فلسطين

ماجد حبته

ضرورة الدولة الفلسطينية

صفاء النجار

أنتونى هوبكنز.. أساطير الحافة والظلال «1-4»

صور

جنازة الفنان سمير غانم

قبل مواعيد الإغلاق.. زحام بكورنيش الإسكندرية في أول أيام العيد (صور)

وصول 500 ألف جرعة من لقاح «سينوفارم» إلى مطار القاهرة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

مجلس الأمن يؤيد وقف إطلاق النار في غزة ويقر بدور مصر في الاتفاق

سكان غزّة بعد وقف الحرب: السيسي أنقذنا من مصير مظلم

الشرطة الإسرائيلية تعتقل 9 فلسطينيين من القدس