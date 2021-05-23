الأحد 23 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

الصحة

رئيس قسم الصدر بطب الأزهر: لا توجد فروقات كبيرة بين لقاحات كورونا

الدكتور محمد صدقي
الدكتور محمد صدقي

قال الدكتور محمد صدقي، أستاذ ورئيس قسم الصدر بكلية الطب بجامعة الأزهر، إن ما حصلت عليه مصر بالأمس، من شحنة لقاحات ومواد خام لإنتاج اللقاح المضاد لفيروس كورونا، دليل على إصرار الدولة المصرية على النجاح.

وأشار أستاذ ورئيس قسم الصدر بكلية الطب جامعة الأزهر، في تصريحات صحفية، إلى دور دولة الصين الكبير في التعاون مع مصر خلال جائحة كورونا.

وأَضاف الدكتور محمد صدقي، أن دور الصين كان كبيرا خلال أزمة كورونا في توفير المواد الخام لمصر وتصنيعها محليا دون الحاجة لاستيرادها.

وعن فعالية لقاحات كورونا، أوضح "صدقي"، أنه لا توجد فروقات كبيرة بين اللقاحات وكل شركة تحاول أن تثبت أنها الأفضل من خلال تقنيتها، ولكن الحقيقة أن المنافسة طبيعية في هذا المجال كما في المنتجات الأخرى.

وتابع أستاذ ورئيس قسم الصدر بكلية الطب جامعة الأزهر، أن الفروقات من حيث الأمان والفعالية بينهم جميعا طفيفة، وفيما يخص الآثار الجانبية فإن اللقاح الصيني هو أقل الأعراض الجانبية، وهي متمثلة جميعا في زيادة الأجسام المضادة لمواجهة الفيروس.

ونوه صدقي، إلى أن الأعراض تتباين بين الحكة في مكان اللقاح أو ارتفاع درجة الحرارة بشكل طفيف لمدة ساعتين بحد أقصى، وآلام في الجسم، تماما مثل أعراض كورونا الخفيفة، ونادرا ما تحدث الأعراض الشديدة.

الأزهر جامعة الأزهر شيخ الأزهر مصر طب الأزهر

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