السبت 22 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محمد الباز: إثيوبيا تمارس بلطجة دولية.. وموقف مصر ثابت

جريدة الدستور

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، إن إثيوبيا تمارس نوعًا من البلطجة الدولية، مؤكدًا أن إثيوبيا لن تنتصر على القانون الدولي والقرارات الدولية.

أوضح الدكتور محمد الباز، خلال تقديم برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، أن موقف مصر من ملف سد إثيوبيا معلن وواضح، فمصر لا تمانع بناء سد النهضة حتى نهايته، وملء وتشغيل السد، ولا تمانع تنمية إثيوبيا لبلاده، وإنما تريد اتفاقًا ملزمّا توقع عليه الدول الثلاث يضمن ألا يحدث ضرر لمصر والسودان.

 

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