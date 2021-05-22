السبت 22 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

«عكاشة» يكشف كيف هزّت المقاومة الفلسطينية نظرية الأمن الإسرائيلية

جريدة الدستور

قال العميد خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن مصر حذرت إسرائيل واستدعت السفيرة الإسرائيلية في القاهرة، وأكدت ضرورة توقف الاستفزازات الإسرائيلية في حي الشيخ جراح، وأن هذا ينذر بتطور الأحداث، ولكن إسرائيل لم تنتبه واعتقدت أن الفلسطينيين سيصمتون على البطش الإسرائيلي.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "النهار"، أن الجانب الإسرائيلي استهان بالقدرات الفلسطينية، وكل التقارير الاستخباراتية لم تحذر القيادات بأن الشعب الفلسطيني من الممكن أن يهز نظرية الأمن الإسرائيلية، موضحًا أنه لم يكن لدى الجانب الإسرائيلي أي معلومات حول تطور سلاح المقاومة.

 

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