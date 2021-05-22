السبت 22 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بولا يعقوبيان: ما يحدث بين «عون» و«الحريري» مسرحية لممارسة التطرف المذهبي

بولا يعقوبيان
بولا يعقوبيان

اعتبرت الإعلامية والسياسية اللبنانية البارزة بولا يعقوبيان، أن ساحة لبنان باتت تشهد مسرحية بين رئيس الجمهورية ميشال عون، ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري.

وقالت بولا يعقوبيان في تصريحات خاصة لـ"الدستور": "هي ليست أزمة كما يقال، هي مسرحية مستمرة يتقاسموا خلالها الأدوار كممثلين بارعين على الشعب اللبناني، وكلا واحد منهم يقوم بشد عصب جماعته"، لافتة إلى أن ما يحدث هو ممارسة لمزيد من التطرف المذهبي والكراهية بين اللبنانيين.

وأشارت إلى أن هذه المسرحية عمرها سنوات طويلة تمارس داخل لبنان من أجل تقاسم المصالح السياسية، مضيفة: "المؤسف أنه لازال البعض يتأثر بتلك المسرحيات ولكن الأكثرية باتت واعية".

 وأكدت ان السياسيين يقومون بتلك المبارزات الكلامية من أجل تحسين ظروف قواعدهم الكلامية.

كانت بولا يعقوبيان أعلنت استقالتها من المجلس النيابي اللبناني في أغسطس الماضي، في أعقاب تفجيرات مرفأ بيروت وسط اتهامات للطبقة الحاكمة بالتورط في الفساد الذي أدى إلى التفجيرات الضخمة.

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