«المستثمرين»: نولي اهتماما لحل أزمات القطاع الزراعي بالصعيد

أكد المهندس محمود الشندويلي نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، رئيس جمعية مستثمري سوهاج، أنه مهتم بحل الأزمات و التحديات التي تواجه المزارعين في المحافظات خاصة الصعيد.

وأضاف «الشندويلي» في تصريح لـ«الدستور» أن الفلاح وصاحب الأرض يواجه تحديات تمويلية لاستكمال عملية الزراعة، وبالفعل تم حل الأزمة من خلال عقد بروتوكول تعاون بين مستثمري الصعيد والبنك الزراعي لإتاحة التمويل بمنتهى السهولة واليسر.

وتابع نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، أن القطاع الخاص شريك ومساهم مع الحكومة المصرية في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها مصر خلال الفترة الراهنة، مؤكدًا أن مصر شهدت طفرة عمرانية كبيرة بمختلف القطاعات الاقتصادية.

وأوضح أن محافظات الصعيد تحديداً شهدت تغيرا كبيرا وتحولت إلى الأفضل، حيث تم تطوير البنية التحتية والطرق واستغلال الأراضي الفارغة وإنشاء مدن جديدة عليها، بالإضافة إلى تدشين مجمعات صناعية أتاحت عدد كبير من فرص العمل مما أدى إلى الحد من الهجرات الداخلية والخارجية لأهل الصعيد بحثًا عن فرص عمل والعيش في حياة مناسبة.