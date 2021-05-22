نورهان شعيب: «بين السما والأرض» تجربة ممتعة ومشهد الولادة استغرق 11 ساعة

شاركت الفنانة نورهان شعيب في موسم رمضان الماضي بمسلسل "بين السما والارض" عن فيلم بنفس الاسم للراحل نجيب محفوظ، وتولي مهمة إخراجه ماندو العدل، وشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين علي رأسهم هاني سلامة ودرة وندى موسي.

وكشفت نورهان، لـ"الدستور" أن تجربة المسلسل كان من المقرر أن تعرض في 30 حلقة، لكن صناع العمل قرروا تقديمه في 15 حلقة فقط: “عندما أخبروني بذلك وافقت علي الفور وتمسكت بالعمل أكثر، فهى تجربة شيقة وممتعة استمتعت فيها بالعمل مع أبطال المسلسل”.

أضافت نورهان أن “الشخصية التي قدمتها في المسلسل كانت مرهقة للغاية في تحضيراتها وتصوير مشاهدها، وأخذت مني مجهودًا كبيرًا خاصة في مشاهد الأسانسير، وعندما تحدث معي المخرج ماندو العدل لم يخبرني في البداية أن الشخصية ستنقلب في الحلقة الـ14 وعرفت فيما بعد وكنت أركز في كل تفصيلة”.

وأوضحت نورهان أن أصعب مشاهد المسلسل كان مشهد الولادة، لأنه يتطلب تفاصيل عديدة وتم تصويره فيما يقرب من 11 ساعة، لكن خرج في النهاية بشكل مميز، وتصوير أحداث المسلسل بشكل عام كان صعبًا بسبب وجود كم كبير من الفنانين داخل الأسانسير.